Eski Merkez Bankası yöneticisi: Faiz artışından çok fazlası lazım

Eski Merkez Bankası başkan yardımcılarından Fatih Özatay Dünya gazetesindeki köşe yazısında faiz artışının yangını söndürmek için yeterli olmayacağını belirterek tek sorununun geç kalınması olmadığını, ekonominin yeniden yapılandırılması, hukuk sisteminin düzeltilmesi, dengeli dış politika izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Eski Merkez Bankası başkan yardımcılarından Fatih Özatay Dünya gazetesindeki köşe yazısında Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Özatay, faiz artışının sadece yangın söndürücü olabileceğini, ekonomi, hukuk, dış politikada kapsamlı yeniden yapılandırma olmadan sonuç alınamayacağını ifade etti.

Özatay, döviz kurundaki hareketin dış koşullarından kaynaklandığı argümanını eleştiren Özatay, dış koşullara karşı önlem almanın da ekonomi yönetiminin sorumluluğunda olduğuna işaret etti. Türkiye'nin hem yıl başından hem de Mayıs başından bu yana Arjantin'den sonra parası en fazla değer kaybeden ülke olduğuna dikkat çeken Özatay, Arjantin’in de zaten IMF’nin kapısında olduğunu belirtti.

Özatay sadece Merkez Bankası'nın faiz artırmasıyla çözülecek bir sorun olmadığına dikkat çekerek yeniden yapılanma ihtiyacına işaret etti:

"Elbette, keskin bir faiz artışı yapması gerekiyor. Elbette, çok geç kaldı; daha önce yapsaydı “daha az keskin” bir artış gerekecekti. Ama ortadaki gerçek şu ki, Merkez Bankası’nın atacağı adım sadece büyüyen yangını söndürmek için olacak. Daha önemlisi, dış koşullar başka ülkelerde yangın çıkarsa bile bizde yangın çıkmayacak şekilde ekonomimizi yeniden yapılandırmamız. Yapılmayacak iş değil. Çözüm sadece riskimizi son derece azaltıcı ekonomi politikalarından ve dolayısıyla ekonomi bilimi ile “kavga etmemekten” değil, aynı zamanda hukuk sistemimizi düzeltmekten, içeride kutuplaşmayı yok etmekten, dengeli bir dış politikadan, liyakata dayalı atamalarla kurumlarımızı güçlendirmekten ve elbette eğitim reformundan geçiyor."