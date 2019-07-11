Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: Yedek akçe sizi cehenneme götürür

İhtiyat akçelerinin Hazine Bakanlığı'na devriyle ilgili düzenlemeyi değerlendiren İYİP Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 'Bu para sizi kısa vadede cennete koyacak, arkası cehennem bilin' dedi.

İYİP Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Merkez Bankasının A.Ş statüsünde, para basan bir kuruluş olduğunu, yedek akçeye ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Merkez Bankasının kar elde etmesinin övünülecek bir şey olmadığını anlatan Yılmaz, bunun, karşıdaki özel sektörün zararı, kar elde ettiği yıl ekonomide sorun olduğu, ekonominin düzgün yönetilmediği anlamına geldiğini belirtti.

'ÇÖZÜMDEN ZİYADE PROBLEM ÜRETECEK'

Yılmaz, ekonomiye yardım yapılmak isteniliyorsa, bu düzenlemenin yapılmasını ancak bankanın yedek akçe biriktirmeyip, Hazineye alınmamasını, silinmesini, likiditenin piyasaya çıkmamasını önerdi. Yılmaz, “Bu para sizi kısa vadede cennete koyacak, arkası cehennem bilin. Çözümden ziyade problem üretecek, bu para ülkeye zarar verecek, iyilik yapmayacak.” yorumunda bulundu.