Esas seçim yazgısı suya yazılmışları görüp görmemekte

Dün Bursa’da kadın tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişinin öldüğü iş cinayetini bugünkü köşesine taşıyan Kanat Atkaya, seçim değerlendirmeleri arasında gündemde kaybolan olaya ilişkin bir lise öğrencisinin sözlerine yer verdi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde dün kadın tarım işçilerini taşıyan kamyonetin yoldan çıkarak kaza yapması sonucu 2 kişi ölmüş, 4’ü ağır 37 kişi yaralanmıştı. Olayı bugün köşe yazısına taşıyan Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, seçim sürecindeki "büyük gündemler" arasında gözardı edilen iş cinayetine dikkat çekti.

"Salih'e göre seçim" başlıklı yazısında İnsanlık dışı koşullarda ve günlük ortalama 50 liraya çalışan mevsimlik işçilerin geçiştirilen sorunlarından bahseden Atkaya, yazısında, kazayı yaşayanlardan lise öğrencisi Salih Çay’ın sözlerine yer verdi. Kalp hastası olduğu için tarlada çalıştırılmayan ve "hâkim-savcı olup adaletsizliği düzeltmek istediğini" söyleyen liseli Salih’in sözleri şu şekilde:

“Lise iki bitti şimdi lise üçe hazırlanıyorum. Ama açık söyleyeyim geleceğimi göremiyorum. Hayallerim var ama gerçekleşir mi bilemiyorum. Okul bitmeye yakın iki ay öncesinden ailemle tarlaya gidiyorum, ta ki okullar açıldıktan iki ay sonra anca okula dönebiliyorum. Karnemizi bile alamıyoruz. Zaten eğitim sistemi de sürekli değişiyor. Lisede alan seçiyorsun üniversitede iyi bir bölüm okumak için ama bir anda sistem değişiyor seçtiğin alanda iyi bölümler kalmıyor. Kalp hastası olduğum için tarlada çalıştırmıyorlar beni. Çadırda annemlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yaşadığımız ortam benim sağlığım için elverişli değil ama mecburen kalıyorum. Benim suyum hazır, ama buradakilerin kullandığı su iki-üç kere kaynatılıp öyle kullanılıyor. Eğer imkânlar elverirse hâkim veya savcı olmak istiyorum, bu adaletsizliği düzeltmek istiyorum...”

Atkaya "Kazananların zafer çığlıkları, kaybedenlerin zihninde yankılanan umutsuzluk cümleleri..." sözleriyle başladığı yazısını "Bu yazı mürekkebe dökülüp kâğıtta, piksel piksel ekranlarda belirecek ama aslen suya yazılmıştır. Esas seçim, yazgısı suya yazılmışları görüp görmemekte... Hayırlı olsun."