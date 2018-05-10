Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları da patronlara satıldı

AKP şeker fabrikalarını patronlara satmaya devam ediyor. Turhal, Yozgat, Çorum, Kırşehir ve Bor şeker fabrikalarının satışının onaylanmasının ardından bugün de Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının satış ihalesi tamamlandı. İhalede en yüksek teklifi 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ verdi.

AKP, özelleştirme kapsamına aldığı şeker fabrikalarını patronlara satmaya devam ediyor. Geçen haftalarda Turhal, Yozgat, Çorum, Kırşehir ve Bor şeker fabrikalarının satışının ardından bugün iki fabrikanın daha satış ihalesi gerçekleşti.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresi'nde (ÖİB) kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ile Öz Burak İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Birinci tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 286 milyon 900 bin lira, asgari artırım aralığı da 100 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırmada en yüksek teklif, 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'den geldi.

Teknik olarak biten ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.