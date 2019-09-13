Eryapı Grup’un Cezayir’deki şantiyesinde inşaat işçileri iş bıraktı

Yapımını Ankara merkezli inşaat firması Eryapı Grup’un üstlendiği Cezayir'deki bir toplu konut projesinde 4 aydır maaşlarını alamayan işçiler iş bıraktı.

İşverenin Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti olduğu, müteahhitliğini Eryapı Grup’un üstlendiği Blida ili Meftah İlçesindeki toplu konut projesinde çalışan işçiler Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşarak 4,5 aydır çalıştıklarını, bu zamana kadar sadece 15 günlük ücretlerini alabildiklerini haber verdiler.

Firmadan alacakları en az 4 aylık ücretlerinin kaldığını söyleyen işçiler yetkililerin kendilerini oyaladığını söyledi "ne zaman konuşacak olsak vereceğiz dediler artık firma yetkililerine güvenmiyoruz ve dayanacak gücümüz kalmadı" diyen işçiler iş bırakma kararı aldıklarını ve firmadan acil olarak ücretlerini talep ettiklerini belirttiler.

'PASAPORTLARINIZI VEREMİYORUZ'

Ücretlerini almadan çalışmak istemeyen işçiler memleketlerine dönmek istediklerini ancak bu kez de firma yetkililerinin pasaportlarını vize sürelerini uzatmak için aldığını ve bu işlem nedeniyle geri veremeyeceklerini söylediklerini anlattı.. Firma yetkililerine güvenmeyen işçiler üzerlerinde baskı hissettiklerini ve tedirgin olduklarını söylediler.

Şantiyede çalışma ve yaşam koşullarının çok kötü olduğunu belirten işçiler, yemekhanenin, yemeklerin, koğuşların, duşların çok sağlıksız durumda olduğunu, hastalık saçtığını belirttiler.

Ayrıca çalışma ortamında iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını, çamurun içinden kabloların geçtiğini, böyle bir ortamda çalışmanın iş kazalarına davetiye çıkardığını söylediler.

ÜCRETLERİMİZ ÖDENENE KADAR İŞBAŞI YAPMIYORUZ

Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan işçiler “biz geçinemediğimiz için, eşimize çocuğumuza para gönderelim diye buraya çalışmaya geldik ancak ailelerimize 4 aydır beş kuruş para gönderemedik” diyor. İşçiler sadece hakları olan alın terlerinin karşılığı olan ücretlerini istediklerini söylüyor. Ücretlerini alana kadar iş bırakmaya devam edeceğini belirten işçiler, bir an önce ailelerinin yanına memleketlerine dönmeyi istediklerini ancak emeklerinin karşılığını almadan bulundukları yerden ayrılmayacaklarını belirttiler.

İşçiler, firma yetkililerinden acil olarak 4 aylık gecikmiş ücretlerinin verilmesini, alınan pasaportlarının iade edilmesini istiyor.