Ertelenen ‘süper teşvik’ açıklaması pazartesi yapılacak

Daha önce iki kez ertelenen 'süper teşvik' açıklamasının pazartesi günü yapılacağı duyuruldu. Bakanlar Kurulu tarafından seçilen 20’nin üzerinde, 125 milyar liralık projeye çok kapsamlı devlet desteği, teşvik verilecek. Listeyi Erdoğan açıklayacak.

“Süper teşvikler” olarak adlandırılan proje bazında yatırım teşviklerine ilişkin açıklamanın 9 Nisan Pazartesi günü yapılacağı bildirildi. 125 milyar liraya ulaşan yatırım tutarına sahip 20’nin üzerinde projenin teşvik edileceği, Başbakan da dahil olmak üzere hükümet yetkilileri tarafından değişik açıklamalarda vurgulanmıştı.

Hangi yatırımların “süper teşvikler”den yararlandırılacağına ilişkin açıklama iki kez ertelendi. Pazartesi günü söz konusu yatırımların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle ilan edileceği belirtiliyor.

Temel atma töreninde Akkuyu’nun bu kapsamda teşvik edileceği açıklanmıştı. Böylece 125 milyar liralık yatırım tutarının yaklaşık 25 milyar liralık bölümü belirginlik kazanmış oldu. Akkuyu’ya ek olarak Ethem Sancak’ın “milli tank” yatırımı başta olmak üzere savunma sanayi projeleri, YE-KA kapsamındaki enerji projeleri, kimya, ilaç gibi ithalat bağımlılığının yüksek olduğu sektörlere yönelik yatırımların kapsandığı tahmin ediliyor.

Seçilen projelere mevcut teşvik sistemindekinden daha fazla teşvik verilmesine yönelik yasal düzenleme yapıldı. Ayrıca her bir proje için Bakanlar Kurulu’nun özel destekler tanımlama yetkisi de bulunuyor. Bu kapsamda yatırım yeri teşviki, çeşitli vergi istisnaları ve indirimleri, nitelikli işgücü desteği, enerji desteği, kamu alım garantisi, kamunun projeye sermaye katkısıyla ortak olması gibi pek çok unsur yapılan düzenlemede yer alıyor.

İthalat bağımlılığının azaltılması, üretimin ve ihracatın teknoloji düzeyinin artırılması “süper teşvik” paketinin ana amacı olarak tarif ediliyor. Ancak uzmanlar Türkiye sermayesinin uluslararası sermayeye entegrasyon düzeyi, Türkiye’nin uluslararası işbölümündeki yeri, siyasi ve stratejik yönelimler göz önünde bulundurulduğunda seçilmiş sektör ve ürünlere yönelik desteklerin mevcut yapıda köklü bir değişiklik yaratmayacağı, aksine pekiştireceğini öne sürüyor. Bu doğrultuda “süper teşvik” paketinin sermayeye kaynak aktarım paketi olduğuna dikkat çekiliyor.