Ermenek'te katledilen madencinin ailesine manevi tazminat ödenecek

Ermenek'teki maden faciasında yaşamını yitiren işçinin ailesi, açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında meydana gelen iş cinayetinde yaşamını yitiren 18 işçiden Mehmet Baha'nın ailesi, açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkiinde Has Şekerler Madencilik'e ait linyit ocağında 28 Ekim 2014 Salı günü meydana gelen su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi. Ölenler madencilerden 8 yıllık evli, 1 çocuk babası 32 yaşındaki Mehmet Baha'nın, annesi, babası ve 6 kardeşi, facianın ardından ocağı işleten Has Şekerler Madencilik Şirketi, ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömür Şirketi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na karşı manevi tazminat davası açtı.

Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesi dava kararında, Baha'nın annesi ve babasına 100'er bin lira, 6 kardeşine 40'ar bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Tazminatın, ocağı işleten şirket ile ruhsat sahibi şirket tarafından birlikte ödeneceği belirtildi.

Ancak ailenin avukatı, hükmedilen tazminat bedelinin, maden kazası sonrası kapatılan özel maden şirketlerinden tahsil edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurguladı.

Davanın yıllardır sürdüğünü ve verilen tazminat miktarlarının az olduğunu söyleyen aile avukatı Emin Bahçeevli, ''Mahkemelerce hükmedilecek hiçbir tazminat, maden kazasında ölen işçileri geri getirmeyecektir. Asıl olan, insanın yaşamıdır. Bu tür kararlar, caydırıcılık unsuru taşıması ve vefat eden maden işçilerinin ailelerinin bir nebze rahatlamasını sağlaması açısından önemlidir'' dedi.

Bahçeevli, tazminatın ocağı işleten şirket ile ruhsat sahibi şirket tarafından birlikte ödeneceğini belirterek, şöyle konuştu: ''Ne yazık ki mahkeme, kazanın meydana gelmesinde denetim yönünden ağır kusurları bulunan davalılar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönünden görevsizlik kararı verdi. Hükmedilen tazminat bedellerini, maden kazası sonrası kapatılan özel maden şirketlerinden tahsil etmek neredeyse imkansız. Hem bu denli düşük tazminatlara hükmedilmesi, hem de verilen kararın kağıt üzerinde kalacağı göz önüne alınırsa, mahkemeler nezdinde insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu, bunun sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını söyleyebiliriz.''

Alınan karar, maden faciasında ölen diğer işçi ailelerinin açtığı tazminat davası için emsal teşkil edebilecek.

