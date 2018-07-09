Erdoğan'ın yeni bakanları: Ekonomi yönetiminde 'ev içi' model

Erdoğan 'ekonomi yönetimi'ne kendine yakın isimleri atadı. Seçilen isimler Erdoğan'ın 'kaynak dağıtımı'nı doğrudan kendisinin yapacağına işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "bakanlar listesi"nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Kalkınma Bakanı ve Ticaret Bakanı olarak belirlediği isimler "ekonomi yönetimi"nin büyük oranda "ev içi" olacağına işaret ediyor.

Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, para ve maliye politikası yetkilisi olurken, özellikle teşvik politikalarının sorumluluğu da cumhurbaşkanının danışmanlığını yürütmek dışında bir sanayi ya da planlama tecrübesi bulunmayan bir isme, Mustafa Varank'a verildi. Ticaret Bakanı olarak seçilen isim Ruhsar Pekcan ise "sektörden transfer" ve "işbitiricilik" konusunda "ev içi" yönetimle uyumlu bir figür olarak öne çıkıyor. Erdoğan'ın yardımcılığına atanan eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ise yine uzmanlığından ya da kamu deneyimiden ziyade özel sektör danışmanlıkları, THY, TAI gibi şirketlerde yönetim kurulu üyelikleriyle öne çıkan bir isim.

Seçilen isimler, Erdoğan'ın "ekonomi yönetimi"ni, daha doğrusu "kaynak dağıtımı"nı doğrudan kendisinin üstleneceğini güçlü bir şekilde gösteriyor.