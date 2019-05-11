Erdoğan'dan altı firmaya 'özel endüstri bölgesi' kıyağı: Albayrak Grubu'nun fabrikası da var!

Erdoğan'ın kararıyla bazı bölgeler çeşitli firmalar için 'özel endüstri bölgesi' olarak belirlendi. Aralarında Albayrak Grubu'na ait SEKA kağıt fabrikası da bulunuyor. Bu bölgeler özel teşviklerden yararlanacak, altyapı masrafları Bakanlık tarafından karşılanabilecek. Kamulaştırma gereken yerlerde kolaylıklar sunulabilecek. ÇED süreci hızlanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarıyla Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir’de altı özel endüstri bölgesi ilan edildi. Bu bölgeler özel teşviklerden yararlanacak.

Bunlar arasında, Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Albayrak Grubu’na özelleştirme kapsamında satılan Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikası da yer alıyor.

Diğer bölgeler ise şunlar: İstanbul Arnavutköy’de TESKOOP Özel Endüstri bölgesi ve Özar Özel Endüstri Bölgesi, İzmir Aliağa’da Most Makina Endüstri Bölgesi, Bursa Orhangazi’de Asil Çelik Endüstri Bölgesi, Mardin Mazıdağı’nda Eti Bakır Endüstri Bölgesi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan açıklama yaparak, “Cari açığı 1.7 milyar dolar azaltacak. 49 bin istihdam sağlayacak. 23.1 milyar TL yatırım yapılacak. Sanayi yatırımlarını hızlandırmak, teknoloji yoğun üretimin önünü açmak ve yabancı sermaye yatırımlarını özendirmek için tasarladığımız özel endüstri bölgeleri politikamız meyvelerini verdi. Sanayi yatırımlarımız yeni ve güçlü bir ivme kazandı” dedi.

Bu bölgelerde altyapıya ilişkin masraflar Bakanlık tarafından karşılanabilecek.

Kamulaştırma gereken yerlerde de benzer kolaylıklar sunulabilecek. ÇED süreci hızlanacak.

İŞTE YARARLANACAKLARI AVANTAJLAR

Özel endüstri bölgelerinin avantajları şöyle: