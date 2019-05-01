Erdoğan’dan 1 Mayıs açıklaması: Sermaye ile emeği ayırmıyoruz

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 1 Mayıs Yemeği’nde konuştu. Erdoğan ‘Biz üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti birbirinden ayırmıyoruz’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de yapılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği’nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında "Bizim işçilerimiz vatanına, milletine, değerlerine saygılı, bu uğurda tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi canını vermekten kaçınmayan insanlardır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "İşçi ve emekçi kavramlarını kendilerine siper ederek milletimize karşı ideolojik savaş açanların hiçbirinin de ne alın teriyle ne emekle ne de hak ve hukuk müdafaasıyla ilgileri var. İşçimizin alın terini yıllarca kendi ideolojik kavgalarının istismar aracı olarak kullanmaya çalışan marjinal kesimlerin oyunlarını işçilerimizin yanında dimdik durarak bozduk" diye konuştu.

"Hamdolsun eski dönemin kötü görüntülerini artık tamamen geride bıraktık. 1 Mayıs'ta görüyorsunuz artık kavga, gürültü, şu, bu neredeyse hiç yok” diyen Erdoğan "Biliyorsunuz İETT'de işçi olarak hayata başlamış ve Cumhurbaşkanlığı görevine kadar gelmiş bir kardeşinizim. Bu bakımdan 1 Mayıs'ı kendi özel günüm olarak da görüyorum” diye konuştu.

"İş olmazsa işveren olmaz ama aynı derecede önemli olarak işçi olmazsa da iş olmaz" ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş, işveren ve işçi arasındaki bu birbirinin içine geçmiş ilişkiyi dikkate almayan yaklaşımlardan hayırlı bir netice çıkmaz. Biz üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti birbirinden ayırmıyoruz. Kalkınmayı, toplumun tüm kesimlerinin refahının orantılı şekilde yükselişi olarak görüyoruz" dedi.

İşçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili sorunları çözdüklerini ileri süren Erdoğan "Asgari ücreti nominal olarak yaklaşık yüzde 1000, reel olarak yüzde 145 yakın oranda artırdık" diye konuştu.

İşçileri üyesi oldukları sendikalar üzerinden değerlendirmediklerini savunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerinin ardından kimi belediyelerde sendika üyelerine veya işe giriş tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığına, hatta insanlarımızın aşıyla işiyle oynandığına dair üzücü haberler alıyoruz. Üstelik bu tür ayrımcılıkları meşrulaştırmak için birçok yalana ve çarpıtmaya başvuruluyor. Kimi sendikaları makbul, kimi sendikaları öteki olarak gören kafa 28 Şubat dönemi kafasıdır. Birileri bu kafayı yeniden hortlatmaya çalışıyor. Biz hiçbir sendikaya kendi arka bahçemiz olarak bakmadığımız gibi kimsenin de sendikaları arka bahçesi haline getirmeye çalışmasına da rıza göstermeyiz.”