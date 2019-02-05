Erdoğan 'İş Bankası Hazine'nin malı olacak' dedi, bankanın hisseleri düştü

İş Bankası hisseleri Erdoğan'ın "İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır. Parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır" açıklamalarının ardından değer kaybetti.

İş Bankası hisseleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır. Parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır" açıklamalarının ardından değer kaybetti.

AKP'nin bugünkü meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devredilmesini yeniden gündeme getirdi. Erdoğan, "İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır. Niye? Milletin malı, Hazine'nin malı" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın ifadelerinin ardından güne yükselişle başlayan İş Bankası hisseleri değer kaybetti. İş Bankası'nın saat 12.05'te 5.95 TL olan hisse fiyatı saat 12.20'de 5.90 TL'ye, 12.53'te 5.59'a düştü.