Erdoğan 6,39'a kadar çıkarabilmişti Berat Albayrak ve yeni yaptırımlar 6,87 yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Yeni Ekonomi Modeli' sunuşu boyunca yükselmeye devam eden dolar/TL, ABD Başkanı Trump'ın yeni yaptırım açıklamasıyla birlikte 6,87'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Dolmabahçe'de TÜSİAD üyeleri başta olmak üzere büyük sermaye gruplarının temsilcileri önünde 'Yeni Ekonomi Modeli'ni açıkladı. Albayrak'ın konuşması boyunca yükselen dolar/TL, sunumun ardından 6,63'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bayburt'ta dolara "meydan okuduğu" konuşma esnasında da dolar/TL artarak 6,39'a kadar çıkmıştı. İki konuşma arasında 6,20 seviyesine gerileyen döviz kuru, Albayrak'ın somut hiçbir başlık içermeyen konuşmasıyla birlikte 6,63'e ulaşan dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yaptırım olarak Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlere yönelik vergilerin artırıldığı açıklamasıyla birlikte 6,87 oldu ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

BANKALAR DÖVİZ ALIM SATIMI YAPMIYOR

Bankaların interaktif ve mobil uygulamalarından döviz işlemi yapılamadığı görüldü. Aynı durum sabah saatlerinde de yaşanmıştı.

