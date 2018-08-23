Erdemir'de yangın: 6 işçi dumandan zehirlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin (Erdemir) üretim hattında çıkan yangına müdahale etmeye çalışan 6 işçi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir) üretim hattında meydana gelen yangına müdahale etmeye çalışan 6 işçi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Erdemir’den konuya ilişkin yapılan açıklamada “Erdemir’e ait demir üretim hatlarının birinde teknik bir aksaklık nedeniyle hasar meydana gelmiş ve olay kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Dumandan etkilenen çalışanlarımız kontrol amaçlı gözetim altında tutulmakta olup sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yoktur. Teknik aksaklığın nedenleri araştırılmakta olup gerekli müdahaleler ivedilikle yapılacaktır” denildi.

Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan ise, hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.