Enflasyon verisi sonrası dolar 4,60'ın altında

Haftaya 4,67 seviyesinden başlayan dolar, enflasyon verilerinin açıklaması sonrası düşüşe geçti.

Bu sabah 4,6793 seviyesine kadar yükselen dolar, enflasyon verisinin açıklanması sonrası 4,60'ın altına indi. Enflasyonun beklentilerin üzerinden gelmesinin dolarda çıkışı tetiklemesi bekleniyordu. Ancak geçen hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra görüşmelerinde ikinci bir faiz artışı için söz vermelerinin dolardaki artışı baskıladığı belirtiliyor.

Mayıs ayında tüketici fiyatları artışı yüzde 12,15, üretici fiyatları da yüzde 20,16 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. Beklendiği gibi 7 Haziran'da 300 baz puanlık ikinci bir faiz artışı yapılırsa, kur ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerle de birlikte Haziran ayı enflasyonunun daha da yüksek gelmesi, tüketici fiyatlarında yüzde 15'e, üretici fiyatlarında da yüzde 25'e yaklaşması bekleniyor.