EnerjiSA'da iş cinayeti: Bakım onarım işçisi akıma kapıldı

Hatay Antakya'da elektrik trafosundaki arızayı gidermeye çalışan EnerjiSA Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. işçisi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde EnerjiSA Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'de çalışan 30 yaşındaki Mehmet Ali Kızgın, Kuzeytepe mahallesinde bir elektrik trafosundaki arızayı gidermek isterken akıma kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye götürülen Kızgın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze daha sonra otopsisi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızgın'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.