Enerji Bakanlığı emekçilerinin maaşından Afrin kesintisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kamu kurumlarında çalışan emekçilerin maaşlarından 15 Mayıs'ta Afrin kesintisi yapılacak. Toplanan paraların Afrin'de yaşamını yitiren askerlerin ailelerine verileceği iddia edildi. Telefonlarına gönderilen kısa mesajla maaşlarından kesinti yapılacağı emekçilere duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kamu kurumlarında çalışan emekçilerin maaşlarından Afrin'de yaşamın yitiren askerlerin ailelerine aktarılmak üzere kesinti yapılacağı duyuruldu.

Bu durum binlerce personelin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajla duyurulmuş oldu. 3 bin liranın altında maaş alanlardan 20, 3 bin-4 bin 500 lira arası maaş alanlardan 40, 4 bin 500-7 bin 500 lira arası maaş alanlardan 50, 7 bin 500 liranın üstünde maaş alanlardan 150 lira kesinti yapılacağı ilan edildi.

Bağış kampanyasına katılmak istemeyen personelin 7 Mayıs 2018 tarihine kadar dilekçe yazarak bireysel olarak maaş tahakkuk birimine başvurmaları istendi.

'PSİKOLOJİK BASKI YARATIP HERKESİN KAMPANYAYA KATILMASINI İSTİYORLAR"

İş yerindeki bu gelişmeyi soL'a anlatan bir emekçi, "Ortada bir emrivaki, oldubitti var. Her ne kadar dilekçeyle başvurup kampanya katılmama seçeneği sunulmuşsa da, pek çok emekçi bunu yapmaktan çekinecektir. Fişlenme korkusu yaşayacaktır. Maaş tahakkuk biriminde nasıl bir muameleyle karşılaşacağımızı da bilemiyoruz. Özellikle dilekçe yazıp 'bağışta bulunmak istemiyorum' diyerek bireysel başvuruda bulunmamızı istemişler. Ülkenin içinde bulunduğu baskıcı ortamda belli ki psikolojik bir baskı yaratmak istiyorlar. Pek çok emekçi, çekindiği, başına ne geleceğini bilemediği için kampanyaya katılmak istemese bile, katılmak zorunda kalacak" dedi.

İŞTE O MESAJ

Bakanlık emekçilerinin telefonlarına gönderilen SMS şöyle:

"Vatan için canını ortaya koyan evlatlarımızın ailelerine elimizden geldiğince destek olabilmek amacıyla, milli ve manevi değerlerimizin bize yüklediği yardımlaşma ve dayanışma görevi bilinciyle hareket ederek, bir yardım kampanyası düzenlenmesine karar verilmiştir. Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, terör gruplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00 itibariyle başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bu bağlamda T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın koordinasyonunda bahse konu harekat kapsamında görev yapmakta iken şehit düşen veya gazi olan kahraman ordumuzun kahraman askerleri ve onların yakınları için bu kapsamda siz değerli mesai arkadaşlarımızın tahakkuk edecek ilk maaşlarından, aylık her türlü toplam gelirinizin; 7.500 TL ve üzeri olanlar için 150 TL, 4.500-7.500 TL arası olanlar için 50 TL, 3.000-4.500 TL arası olanlar için 40 TL, 3.000 TL'nin altında olanlar için ise 20 TL olmak üzere tahakkuk birimlerinizce kesinti yapılmak suretiyle söz konusu kampanyaya katılımınız sağlanacaktır. Bahse konu kampanyaya katılmak istemeyen veya zikredilen tutardan daha fazla miktarda bağış yapmak isteyen personelimizin maaşa yetişmesi bakımından ilgili maaş tahakkuk birimlerine en geç 07.05.2018 tarihine kadar bireysel olarak dilekçe ile başvuruda bulunmalarını rica eder, siz değerli mesai arkadaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimizi arz ederiz. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı"