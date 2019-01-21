En zengin 26 kişinin serveti, dünyanın yarısının serveti kadar

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın raporuna göre, dünyadaki en zengin 26 kişinin serveti, dünya üzerindeki 3.8 milyar insanın servetine denk düşüyor.

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın, Forbes ve Credit Suisse'in verilerini kullanarak hazırladığı raporda dünyadaki gelir dağılımı adaletsizliğiyle ilgili çarpıcı sonuçlar yer alıyor. Rapora göre en zengin 26 kişinin serveti dünya üzerindeki 3.8 milyar insanın servetine denk düşüyor.

Ayrıca zenginler 2018 yılında servetini 900 milyar dolar artırdı.

Zengin-fakir arasındaki uçurumun giderek büyüdüğünü belirten Oxfam Direktörü Winnie Byanyima, bu durumun aynı zamanda öfkeye neden olduğuna dikkat çekti. Byanyima hükümetlerin zenginlerden ve iş yerlerinden daha fazla vergi alması gerektiğini vurguladı.

Oxfam'ın raporuna göre, dünyanın en zengin 26 kişisinin toplam serveti, dünya nüfusundaki yoksulların yarısının toplam gelirine eşit. Milyarderlerin toplam serveti geçtiğimiz yıl 900 milyar dolara yükselirken 3.4 milyar insan günde ortalama 5.50 dolardan daha az miktar kazanarak yaşam mücadelesi veriyor.

Rapora göre dünyanın en zenginleri geçen yıl servetlerine günde ortalama 2.5 milyar dolar kattı.

2008'DEN BU YANA MİLYARDER SAYISI İKİ KAT ARTTI

Oxfam ayrıca dünyadaki milyarder sayısının 2008 finansal krizinden bu yana iki katına çıktığına dikkat çekti.

Rapor ayrıca gelir dağılımında kadın ve erkek eşitsizliğini de ortaya koydu. Cinsiyet eşitsizliğinin sürdüğünün belirtildiği raporda iş hayatında erkeklerin kadınlara oranla yüzde 50 daha fazla zengin olduğu ve yine erkeklerin yüzde 86 oranında işletmenin idaresine sahip olduğunu açıklandı.

Dünyanın en zengin kişisi ise 112 milyar dolarlık servetiyle Amazon sitesinin sahibi Jeff Bezos oldu. Bezos'un servetinin yüzde 1'nin Etiyopya'nın sağlığa ayırdığı bütçeye eşit olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca Brezilya ve İngiltere gibi bazı ülkelerde en fakir yüzde 10’luk kesimin bütçelerine oranla zenginlere göre daha fazla vergi verdikleri de dikkat çekiyor.

Eşitsizlik üzerine raporlarını her yıl Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayımlayan Oxfam, 2015'ten bu yana en zengin yüzde 1'lik kesimin toplam servetinin dünyanın geri kalan yüzde 99'unun servetinden daha fazla olduğunu belirtiyor.