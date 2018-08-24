En güçlü tekelleşme göstergelerinden biri: AVM sayısı 15 yılda 14’ten 411’e çıktı

15 yılda AVM sayısı 14’ten 411’e çıktı, 2019’da 43 yeni AVM açılacağı bildiriliyor. 50 milyar dolar AVM’lere yatırılırken Türkiye’de perakende daha doğrudan tekeller tarafından kontrol edilir hale geldi.

15 yılda AVM sayısı 14’ten 411’e çıktı, 2019’da 43 yeni AVM açılacağı bildiriliyor. 50 milyar dolar AVM’lere yatırılırken Türkiye’de perakende daha doğrudan tekeller tarafından kontrol edilir hale geldi.

Yeni yayımlanan bir alışveriş merkezleri (AVM) raporuna göre Türkiye’de 43 yeni AVM açılacak. 2018 Ağustos itibariyle 118’i İstanbul’da olmak üzere 411 AVM bulunuyor. Yeni açılacak 43 AVM’nin 18’i yine İstanbul’da. Yeni AVM’lerin 2019’un ilk çeyreğinde açılacağı belirtiliyor.

Türkiye’nin 71 ilinde AVM bulunurken İstanbul’dan sonra en fazla AVM bulunan kent 39 ile Ankara. Ankara’da yapım halinde de 9 AVM var.

15 YILDA AVM’LERE 50 MİLYAR DOLARA YAKIN YATIRIM

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 14 AVM bulunuyordu, 2007 yılında 145’e çıkan AVM sayısı izleyen yıllarda da büyük bir hızla arttı. Sayısı 411’e ulaşan AVM’ler için 50 milyar dolara yakın yatırım yapıldığı tahmin ediliyor. Söz konusu 15 yılda gıda, giyim, kozmetik, temizlik malzemeleri, teknoloji ürünleri gibi harcamaları içeren perakende harcamaları da artmış olmakla birlikte AVM sayısındaki artış, perakende harcamalarındaki artıştan ziyade perakende yapısında köklü bir değişime yaslandı.

Geleneksel perakende kanalı olarak adlandırılan, yerleşim yerlerinin içine dağılmış birimlerin yerini marketler başta olmak üzere perakende tekelleri aldı, “organize perakende” olarak adlandırılan yapının perakende harcamaları içindeki payı bu şekilde yüzde 40’a yaklaştı. Sadece market zincirler değil giyimden kozmetiğe bir sermaye yoğunlaşması yaşandı.