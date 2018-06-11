En fazla sermaye girişi en bağımlı ülkelere: Türkiye ilk sırada

Uluslararası Finans Enstitüsü tahminlerine göre, Türkiye gelişmekte olan ülkeler içinde 51,3 milyar dolar ile en fazla sermaye girişi beklenen ülke. Türkiye'yi Arjantin ve Brezilya izliyor. Dış kaynak bağımlılığı ülkeler sermaye girişlerini garanti altına almak üzere reel faizi de artırıyor. Türkiye için öngörülen tutar geçen yıldan yüksek. Ancak cari açıktaki artış ve dış borç servisi dikkate alındığında öngörülen tutardan daha fazla sermaye girişine ihtiyaç olduğu görülüyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tahminlerine göre bu yıl 17 gelişmekten olan ülkenin 12'sine 264 milyar dolarlık sermaye girişi, 5 ülkeden de 221,7 milyar dolarlık sermaye çıkışı öngörülüyor. 17 ülke birlikte değerlendirildiğinde net 42,3 milyar dolar sermaye girişi bekleniyor.

Dünya gazetesinde yer alan haberde IIF tahminlerinden derlenen bilgilere göre, bu yıl Çin, Macaristan, Kore, Rusya ve Tayland'da sermaye çıkışı, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, Meksika, Polonya, Güney Afrika ve Ukrayna'da ise sermaye girişi yaşanacak.

Sermaye girişi yaşanması beklenen 12 ülkeye toplam 264 milyar dolar nakit akışı öngörülüyor. Öte yandan sermaye çıkışı olacağı öngörülen 5 ülkede para çıkışlarının toplam 221,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Böylece bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 gelişmekte olan ülkeye toplam 42,3 milyar dolarlık net sermeye girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Geçen yıl 88 milyar dolarlık net sermaye girişi yaşandığı öngörüsü dikkate alındığında, geçen bir yıllık süreçte gelişmekte olan ülkelere para girişi beklentisinin 45,7 milyar dolar azaldığı görülüyor. Söz konusu azalışın gerekçeleri arasında, ABD tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükseliş, merkez bankalarının normalleşme adımları kapsamında para musluğunun kısılması, ticaret savaşlarına ilişkin endişeler gösteriliyor.

EN FAZLA GİRİŞ BEKLENEN ÜLKELER DIŞ KAYNAK BAĞIMLILIĞI YÜKSEK ÜLKELER

Bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye girişinin Türkiye'ye gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'ye geçen yıl 39,1 milyar dolarlık sermaye girişi yaşanırken, yıl sonunda bu rakamın 51,3 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye'ye gelen sermaye girişlerine bakıldığında, halihazırda yılın ilk 4 ayında 25,8 milyar dolarlık para akışı gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin ardından en fazla sermaye girişinin 41,9 milyar dolarla Arjantin'e, 41,1 milyar dolarla Brezilya'ya, 40,4 milyar dolarla Hindistan'a, 20,5 milyar dolarla Endonezya'ya 15,2 milyar dolarla da Meksika'ya olması bekleniyor.

Yılbaşından bu yana para birimi en çok değer kaybeden iki ülke Arjantin ve Türkiye oldu. Aynı zamanda döviz bazındaki borcun GSYH'ya oranı en yüksek seviyelerde olan iki ülke Arjantin ve Türkiye. Her iki ülkede de para biriminin hızlı değer kaybı karşısında faiz artışına gidildi. Arjantin parası dolar karşısında en çok değer yitiren ülke olarak Mayıs başında 675 baz puanlık artışla nominal faizi yüzde 33,25'ten yüzde 40'a çıkardı. Türkiye'de de Merkez Bankası, iki kez faiz artırarak toplamda 425 baz puan artış yaptı, aynı zamanda politika faizi sadeleştirildi ve nominal faiz yüzde 17,75'e ulaştı. Türkiye ve Arjantin, kaynak girişini garantiye almak için sermayeye en yüksek getiriyi sunan ülkeler haline geldi. Brezilya'da henüz benzer seviyede faiz artışı olmamakla beraber Arjantin ve Türkiye'nin ardından en kırılgan ülkelerden biri olarak görülüyor, borçların çevrilebilmesi için sermaye girişine ihtiyaç bulunuyor.

51,3 MİLYAR DOLARI BU YILI KURTARIR MI?

Türkiye'de bu yıl 60 milyar doları geçeceği tahmin edilen cari açık ve dış borcun finansmanı için 80 milyar dolar civarında sermaye girişi ihtiyacı hesaplanıyor. IIF tahminlerindeki tutarın ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığı görülürken, gelişmekte olan ülkelere sermaye girişlerinin azalması faiz artışının süreceğine işaret ediyor.