EMO: Elektriğe Başkanlık zammı geldi

Elektrik Mühendisleri Odası elektrik tarifelerine gelen zammı değerlendirdi. Son 8 ayda elektrik fiyatlarındaki artışın konutlar için yüzde 22 olurken, diğer tarife gruplarında yüzde 25’i aştığı belirtildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), dün doğalgaz ve elektrik tarifelerine yapılan zamlara ilişkin bir açıklama yaptı. Merkez Bankası’nın 2018 enflasyonu hedefini yüzde 13,4 olarak açıkladığı gün yapılan son fiyat artışlarıyla birlikte elektrik zamlarının yılbaşından bu yana konutlar için yüzde 22, diğer tarife grupları için de yüzde 25’in üzerinde olduğu belirtildi.

ASGARİ FATURA TUTARI 95 LİRADAN 116 LİRAYA ÇIKIYOR

EMO açıklamasında 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak yeni tarifelerle birlikte aylık 230 kilovatsaat asgari tüketimi olan bir ailenin elektrik faturasının 116 liraya çıktığı ifade edildi. Aralık 2017’de 95 lira bedeli olan tüketim için Ağustos ayında 21 lira fazla ödeme yapılacağı kaydedildi.

“24 Haziran seçimlerinin ardından geçilen "Türk Tipi Başkanlık Sistemi"yle tüm kamu kurumlarını bir taraftan dağıtıp bir taraftan da yetkileri tekelleştiren yapılaşma elektrik fiyat sistemini de vurdu” denilen açıklamada 10 yıldır uygulanan "Maliyet Bazlı Fiyatlandırma"nın dışına çıkıldığı, 3 aylık dönem beklenmeden elektriğe zam yapıldığı vurgulandı. OHAL uygulamasını kalıcılaştıran düzenlemenin yürürlüğe sokulduğu gün elektrik fiyatlarına da olağanüstü zam yapıldığına dikkat çekildi.

Konutlara yönelik elektrik tarifesine yüzde 9 civarı zam yapıldığı, ancak Aralık 2017’den itibaren yapılan zamların yüzde 22’ye ulaştığının altı çizildi. Sanayi, ticarethaneler, tarımsal sulama ve genel aydınlatma için zam oranlarının daha yüksek olduğu belirtilerek, çiftçiler için zammın yüzde 14 olduğu, yılbaşına göre de yüzde 27,2’lik artış olduğu kaydedildi. Benzer şekilde sanayide dün yapılan zammın yüzde 14 olduğu, yılbaşından bu yana yapılan artışın yüzde 26,7’ye ulaştığı ifade edildi. Ticarethaneler için de oranlar yüzde 13,9 ve yüzde 27,1 olarak belirtildi.

‘ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE YÖNELİK GİZLİ SÜBVANSİYON KALDIRILDI’

EMO açıklamasında dikkat çekilen önemli konulardan biri de elektrik dağıtım şirketlerine yönelik “gizli sübvansiyon”un kaldırılması oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte lağvedilip EÜAŞ’a devrolan TETAŞ’ın dağıtım şirketlerine yönelik “gizli sübvansiyon”un kaldırıldığı, dağıtım şirketlerine satılan elektriğe de yüzde 16,75 zam yapıldığı belirtildi.

‘ENERJİDE KAMU YARARINA UYGULAMALARA GEÇİLMELİ’

Açıklamada doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan bu gelişmelerin, yıllardır sürdürülen dışa bağımlı enerji politikalarının sonucu olduğu vurgulanarak "Yerli ve milli" söyleminin perde arkasında ithal kaynakların egemenliği devam ettiği ifade edildi. Açıklama şu şekilde devam etti:

Cari açık üzerinde de büyük etkisi olan enerji ithalatı kapsamında kurdaki yükselmeler, seçim sonrasında zam yağmuru olarak fiyatlara yansıtılmaktadır. Enerjinin sanayinin ana girdisi olduğu dikkate alındığında ülke ekonomisi büyük bir açmaza sokulmuş bulunmaktadır. Enerjiye yapılan zamlar iğneden ipliğe yeni zamların da tetikleyicisi olacaktır. İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşılamalarını doğrudan etkileyecek bu zamlar, günümüzde temel insan hakları kapsamında sayılan enerji kullanım hakkını da büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Yine yapılan zamlar, özelleştirme ve serbestleştirme politikaları adı altında dış borçla büyütülen enerji sektörünün de girdiği krizin göstergesidir.

Enerji politikalarının iflas ettiği kabul edilip, artık kamu yararına uygulamalara geçiş yapılması bu krizden çıkış için zorunludur.