​Emlak sistemi değişiyor: Emlak vergilerine ve tapu harçlarına zam

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Meclis’e sunulan 11'inci Kalkınma Planı ile emlak vergisi sisteminin de değiştirilmesi hedefleniyor. Ev ve arsa gibi gayrimenkullerden, yılda iki defa, taksitle alınan emlak vergilerinin bedelleri arttırılacak. Ayrıca iki ve daha fazla konut sahibi olanların ödeyeceği tapu harçları da yükselecek.

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Meclis’e sunulan 11'inci Kalkınma Planı ile emlak vergisi sisteminin de değiştirilmesi hedefleniyor. Planda, gayrimenkulü olanların vergi yükünü artıracak bazı düzenlemeler ile belediyelerin gelir kalemlerini etkileyen ‘Belediye Gelirleri Kanunu'nda da değişiklikler yapılacağı da yer alıyor. Buna göre ev ve arsa gibi gayrimenkullerden, yılda iki defa, taksitle alınan emlak vergilerinin bedelleri arttırılacak. Ayrıca iki ve daha fazla konut sahibi olanların ödeyeceği tapu harçları da yükselecek.

11. Kalkınma Planı’nın, bu düzenlemelerin yanında, gayrimenkul alım ve satımlarında yüksek bedellerin esas alınmasına yol açması bekleniyor. Yeni vergileme sistemine yönelik tasarım ve uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin, ilgili bakanlıklar tarafından çıkarılacağı da belirtilirken, böylelikle konut sahipliği tıpkı bankalardan elde edilen faiz ya da borsa geliri gibi görülerek vergilendirilmeye başlanacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Plan’da yer alan “ikinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecektir” ifadesiyle ikinci konut alımlarında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı onayının ardından Meclis’e sunulmuştu. 2019-2023 arasını kapsayan plan, tarım, turizm, savunma sanayi ve ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda değişikliklere yol açacak. Plan çerçevesinde kıdem tazminatı fonu da BES’e entegre edilerek işçilerin haklarına büyük bir saldırı gerçekleştirilecek.