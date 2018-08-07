Emlak Bankası 'yeniden'

Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçeceği öne sürülüyor. İnşaat sermayesi temsilcilerinin daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'na ilettiği talep, Erdoğan'ın açıkladığı '100 günlük eylem planı'na girdi.

Bir kamu bankası olan Emlak Bankası, 2001 krizinin ardından faaliyetlerine son vermişti. İnşaat sermayesinin Emlak Bankası'nın yeniden aktif hale getirilmesi talebi Tayyip Erdoğan'ın "100 günlük eylem planı"na girdi. Söz konusu talebin önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iletildiği belirtiliyor.

Hürriyet'in haberine göre Emlak Bankası talebinin olumlu karşılanmasının ardından inşaat sermayesinin gözleri konut kredi faizlerine ilişkin yeni düzenlemelerde. Geçtiğimiz günlerde inşaat sermayesi adına yüzde 20 civarına yaklaşan konut kredisi faizlerinin 8 puanını devletin üstlenmesi istenmişti.

EMLAK BANKASI TALEPLERİ: GAYRİMENKULE DAHA DA ÖZEL FONLAMA

İnşaat sermayesinin temsilcilerinin geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaretlerinde sundukları raporda Emlak Bankası’nın aktif hale getirilmesi talebi de yer alıyordu. Görüşmeye katılanlardan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, Emlak Bankası’nın 17 yıl sonra aktif hale gelmesinin önemli bir hamle olduğuna dikkat çekti. Bakanlarla yaptıkları görüşmede Emlak Bankası talebinde bulunduklarını belirten Altan Elmas, “Emlak Bankası sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu. Yeni bir kaynak olarak kurumsal krediler sağlanacak. Belki imar barışından bir miktar kaynak da buraya aktarılabilir. Bunun dışında Emlak Bankası bir yatırım bankası gibi de çalışabilir. Kurulacak bir fon üzerinden işlem yapılabilir. Fon, piyasadan gayrimenkul alabilir, sukuk ve tahvil ihracı yapabilir. Bireysel emeklilik şirketleri de fona yatırım yapabilir” dedi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Temennimiz Emlak Bankası’nın sektörü rahatlatacak yeniliklerle birlikte faaliyet göstermesi. Mesela banka gayrimenkul fonu oluşturabilir” dedi. Firmaların, konut, ofis veya dükkanını iyi bir indirimle banka fonuna satabilmesi gerektiğine dikkati çeken Durbakayım, konut üreticilerinin sahip olduğu gayrimenkulleri bu bankaya teminat olarak verip düşük maliyetli kredi kullanabilmesi gerektiğini kaydetti.

KONUT KREDİ FAİZİNE DESTEK

İnşaat sermayesini temsilcilerinin Kurum ve Albayrak’a sunduğu raporda en dikkat çeken talepler konut kredi faiz yüküne bir süreliğine de olsa genel bütçeden destek sağlanması ve sektöre özel bir Kredi Garanti Fonu paketinin tasarlanması olmuştu.