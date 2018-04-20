Emine Erdoğan markalar zirvesinde ‘kadının gücü’nü anlattı

Kadın emeğinin en ağır biçimde sömürüldüğü bir sektör olan ve tüketim kalıplarıyla kadına yönelik ayrımcılığı şekillendirmede özel bir rol üstlenen ‘perakendeciler’in düzenlediği zirvenin açılış konuşmasını Emine Erdoğan yaptı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından düzenlenen “Perakendede Kadının Gücü Zirvesi"ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “Kadın duyarlılığının her alanda vicdanı, estetiği, zarafeti kanatlandıracak bir değer olduğuna inanıyorum. Kadın zekasının dünyayı fethedeceğine inanıyorum” dedi.

Emine Erdoğan devletin son 15 yılda kadınların çalışma hayatına katılması için olanca gücüyle çalıştığını öne sürerek “Eğitimden siyasete kadın varlığının her alanda arttığını net şekilde görmek mümkündür” diye konuştu. Erdoğan 2002’de yüzde 4,5 olan kadın siyasetçi oranının yüzde 15’e çıktığını vurgularken eğitimde kız öğrenci oranının erkeklerle eşit seviyeye geldiğini, çocuk yaşta evliliklerin ve tarım işçiliğinin azaltıldığını da iddia etti.

PERAKENDE, TÜKETİM KALIPLARI VE KADIN

Giyim, gıda, kozmetik alanında faaliyet gösteren perakende firmalarının üye olduğu BMD, ilk kez düzenlediği zirvede “Biz daha iyi yaparız”, “Her yerde biz varız”, “Perakendenin yükü bizde” ve “Yüzde 100 kadın” başlıklı dört oturum düzenliyor.

Perakende sektörünün “kadın” temasını seçmiş olmasında hem çalışanlar hem de tüketici profilinde kadın ağırlığının yüksek olmasının etkili olduğu belirtiliyor. Uzun çalışma saatleri, ağır çalışma koşullarıyla kadın emeği sömürüsünde öne çıkan alan aynı zamanda tüketim propagandasında özel bir rol üstleniyor.