Emekli-Sen: Krizin faturasını ödemeyeceğiz

Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, enflasyon verilerindeki artışa ilişkin, 'Yapılan zamlar ile vergi artışları, ısrarla sürdürülen sermaye yanlısı neoliberal politikaların ve hükümetin kendi beceriksizliğinin ürünü olan ekonomik krizin faturasının emeğiyle yaşayan milyonlara yüklenmek istendiğini göstermektedir. Krizi biz emekçiler yaratmadık, dolayısıyla krizin faturasını ödemeyi kabul etmiyoruz' açıklamasında bulundu.

Enflasyon oranlarındaki rekor artışın ardından Emekli-Sen'den açıklama geldi.

"Krizin bedelini emekçiler değil, krize yol açanlar ödesin" diyen Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, "Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yıllık enflasyonun %15.4 ile son 15 yılın en yüksek oranına ulaştığı gözler önüne serildi" derken, "Açıklanan bu oran, 2004-2018 arası 15 yıllık dönemde gerçekleşen en yüksek tüketici fiyatları artışı olup, Türkiye bir kez daha yüksek enflasyonlu bir döneme doğru sürüklenmektedir. Yine enflasyon artışını etkileyen ürünlere bakıldığında Gıda ve ev eşyası enflasyonunun 18,9, ulaştırma hizmetlerindeki artışın ise yüzde 24,3 olarak gerçekleşmesi, enflasyonun içinde emeklilerinde bulunduğu, dar ve sabit gelirli gelir gruplarını, çok daha yüksek oranlarda etkilediği ve bu kesimlerin gittikçe yoksullaştıklarını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Enflasyondaki hızlı artış emeğiyle yaşayan tüm çalışanlar ile emeklilerin ücretlerinde reel kayıplara yol açmaktadır" diye konuşan Beysülen, açıklamasına şu ifadelerle noktaladı: