Emekli maaşında alicengiz oyunu: 2-3 yıl daha 1000 liraya talim edilecek

Emekli-Sen Genel Başkanı Veysi Beysülen, yeni düzenlemeyle milyonlarca emeklinin 2-3 yıl daha 1000 lira maaşa talim edeceğini belirterek 'Buna en hafif deyimiyle, insanların aklıyla dalga geçmek denir' dedi.

DİSK’e bağlı Emekli-Sen Genel Başkanı Veysi Beysülen yaptığı yazılı açıklamada, 1000 liranın altında maaş alan emeklilerin maaşlarının, getirilen yeni düzenlemeyle iki-üç yıl daha 1000 liranın üstüne çıkamayacağını belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

“1000 liranın altında maaş alan emekliler, hazır olun 2, 3 yıl zam almadan 1000 liraya talim edeceksiniz” diyen Beysülen, 2 milyon emeklinin 1000 liradan düşük maaş aldığını belirterek yandaş basında “emeklilere müjde, 1000 liranın altında maaş alan emeklilerin maaşları 1000 liraya tamamlanacak” şeklinde çıkan haberlerin yeni bir alicengiz oyununa işaret ettiğini kaydetti.

MAAŞ ARTIŞI DEĞİL, HAZİNEDEN AKTARILAN PARA

Bu artışın SGK tarafından sağlanan bir maaş artışı değil, hazineden aktarılacak paranın ek ödeme şeklinde ödenmesi olduğunu belirten Beysülen “Böylece 1000 liranın altında maaş alan emeklilerin maaşları 2 veya 3 yıl artmayarak 1000 lirada kalacak” dedi.

Beysülen açıklamasında sözkonusu alicengiz oyununu şöyle anlattı:

“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan Torba Kanun Tasarısının 43. Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenecek Ek Madde 19 ile getirilen düzenlemeye göre, maaşlar artmayacak ancak her emekli hazineden aktarılacak katkı ile en az 1000 lira alacak.

Ancak hak sahibi dul ve yetimler maaş bağlama oranlarına göre ek ödeme alacakları için 1000 liranın altında maaş almaya devam edecekler.

Asıl ilginç olan ise bu emeklilerin maaş artışlarının 1000 lira değil, almakta olduğu maaşı dikkate alınarak yapılacak olmasıdır.

Buna göre şu anda 700 lira maaş alan bir emekli, diyelim ki yılbaşında yüzde 10 maaş artışı alırsa, maaşı 1100 liraya çıkmayacak, 700 liranın yüzde 10'unu alacak ve asıl maaşı 770 olacak, farz edelim ki aynı emekli Temmuz ayında da yüzde 10 artış alsa asıl maaşı 847 liraya yükselecek ancak 1000 lira almaya devam edecek. Böylece, bu durumdaki emekliler maaş artışlarıyla, asıl maaşları 1000 liranın üstüne çıkıncaya kadar zam almayıp, 2 belki de 3 yıl 1000 lira ile yaşamaya devam edecek."

'BUNA İNSAN AKLIYLA DALGA GEÇMEK DENİR'

Beysülen açıklamasında şöyle devam etti:

“Nasıl bir Ali Cengiz oyunu değil mi? Önce asgari ücret altında maaş alan emekli yok de, sonra da yerel seçimlerde oylarını almak için, 1000 liranın altındaki maaşları 1000 liraya çıkarıyorum algısıyla, milyonlarca emekliyi 2 veya 3 yıl 1000 lira maaşa mahkum et. Buna en hafif deyimiyle, insanların aklıyla dalga geçmek denir.”

