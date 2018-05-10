Emekçilere yine kötü haber: Kıdem tazminatından da vergi alacaklar

Patronla anlaşarak kıdem tazminatı alan emekçiye, aldığı tazminat 5001 TL’yi aşarsa vergi uygulanacak.

İşçi ve patronun karşılıklı anlaşarak iş akdini feshetmesi durumunda veya "ikale" sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların vergiye tabi olup olmadığı belirsizliği, emekçilerin aleyhine bir düzenlemeyi içeren torba yasa ile giderildi. Patronla anlaşarak kıdem tazminatı alan emekçiye, aldığı tazminat 5001 TL’yi aşarsa vergi uygulanacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça'nın haberine göre iş akdinin anlaşmalı feshi durumunda ödenen kıdem tazminatından vergi alınıp alınmayacağına ilişkin tartışma sona eriyor.

Yıllık kıdem tazminatı tavanını (2018 için 5001 TL) aşmayan ödemeler için vergi alınmayacak. Kamuda çalışan 4/B ve 4/C’li çalışanlara, işin sona ermesinin ardından tazminatları üzerinden daha önce kesilen gelir vergisi iade edilecek. İş akdiyle çalışanlar 15 yıl sigorta 3600 gün prim koşulunu yerine getirerek istifa ettiklerinde, emekli olduklarında, askere gittiklerinde, kadın işçiler evlendiklerinde kıdem tazminatı alabiliyor.

Patron haksız yere işten attığında da kıdem tazminatı ödeniyor. Kıdem tazminatında, binde 7,59 oranındaki damga vergisi dışında vergi kesintisi yapılmıyor. Çalışılan her yıl için, kıdem tazminatına esas ücret üzerinden damga vergisi düşüldükten sonra kalan tutar ödeniyor.

İşçi ile patronun karşılıklı anlaşarak iş akdini feshetmesi durumunda kıdem tazminatından farklı ödemeler söz konusu olabiliyor. “Karşılıklı sonlandırma” sözleşmesi veya “ikale" sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş kaybı tazminatı, iş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların vergiye tabi olup olmadığı konusunda belirsizlik yaşanıyor.

Konuyla ilgili belirsizliği sona erdirmek amacıyla geçen ay yayımlanan torba yasayla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na hüküm eklendi. Yasada yapılan değişikliğin nasıl uygulanacağına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılındı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bununla ilgili tebliğ taslağı hazırladı.

Tebliğin kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Tebliğ taslağına göre, 1475 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu çerçevesinde ödenmesi gereken kıdem tazminatları ile 5953 sayılı Basın İş Kanunu uyarınca yapılan ve çalışanın son brüt ücreti üzerinden ödenen 24 aylık tutarı aşmayan kıdem tazminatları, daha önce olduğu gibi gelir vergisinden muaf tutulacak. 1475 ve 854 sayılı kanunlar uyarınca ödenen kıdem tazminatlarında memur maaş katsayısına bağlı olarak her yıl değişen tavan uygulanıyor.