Emek Merkezi: Patron işçiyi 1 Mayıs'ta çalışmaya zorlayamaz

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Emek Merkezi, bazı işyerlerinde patronların 1 Mayıs'ta işçileri zorla çalıştıracağına ilişkin duyumların geldiğini belirterek, bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 1 Mayıs'ta işçileri zorla çalıştıran patronlar uyarıldı, işçilere de "ihbarda bulunma" çağrısı yapıldı.

TKP Emek Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de genel tatil günüdür. AKP hükümetlerinin "demokrasi" şovlarından birisi olarak tatil ilan edilen 1 Mayıs'ta pek çok işyerinde çalışmanın sürdürüleceği ve işçilerin 1 Mayıs’a katılımının engelleneceği bilgisi alınıyor.

Kanuna göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günüdür. Çalışanların birlik ve dayanışma içerisinde olması amacıyla genel tatil ilan edilmiştir. Amacına uygun olarak birlik ve dayanışma içerisinde olmak, meydanlarda 1 Mayıs’ı kutlamak isteyen emekçiler engellenemez. İşçilerin onayını almadan, 1 Mayıs’a katılımı engelleyen ve işyerinde çalışmaya zorlayan patronlar kanuna aykırı hareket etmiş olacaktır. İş Kanunu’na göre genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağının toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleriyle kararlaştırılacağı, sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçilerin onayının alınmasının gerekli olduğu belirtilmektedir.

1 Mayıs’ta işçiler, birlik ve dayanışma içerisinde meydanlarda sınıf kardeşleriyle yan yana olmalıdır. Esas olan budur. Aksi yönde davranan ve işçinin onayı olmadan zorla 1 Mayıs’ta çalışma yaptıran patronları uyarıyoruz!

Ayrıca, 1 Mayıs’ta gönüllü olarak çalışan işçilere de genel tatil gününde yapılan çalışma için iki günlük ücret verilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Patronların, ücreti iki kat vermek yerine, işçiye başka bir zaman izin kullandırmaları yani 1 Mayıs’taki çalışma için bir başka gün işçiye izin vermeleri mümkün değildir. TKP Emek Merkezi, 1 Mayıs’ta kanuna uygun hareket etmeyerek suç işleyen patronların ensesinde olacak.

İşçi kardeşlerimize sesleniyoruz; kanunda yazıldığı biçimde sizden onay almadan emeğin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta sizi çalışmaya zorlayan patronları Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bildirin, teşhir edelim.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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EMEK MERKEZİ