Emeğin Gücü Derneği Samsun'da toplandı

1,5 ay önce kurulan Emeğin Gücü Derneği ilk toplantısını Samsun'da gerçekleştirdi. Dernek kurucuları toplantı sonrasında soL'un sorularını da yanıtladı.

Emeğin Gücü Derneği kuruluşunun üzerinden henüz 1,5 ay geçmişken, ilk toplantısını 4 Haziran günü Samsun’un İlyasköy Mahallesi’nde Asarcıklılar Derneği’nde gerçekleştirdi.

Asarcıklılar Derneği, başkanı da dahil üyelerinin çoğu işçilerden oluşan bir dernek. İl il gezerek işçilerle toplantılar düzenlemeye hazırlandıklarını duyuran Emeğin Gücü Derneği aktivistlerinin Samsun toplantısını burada yapmaları özellikle anlamlı.

Toplantı sonrasında sorularımıza yanıt veren Dernek Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol, yönetim kurulu üyesi Mehmet Adıgüzel ve Karadeniz bölge temsilcisi Muhterem Zengin derneğin sektör ayrımı gözetmeksizin tüm işçileri dernek çatısı altında örgütlenmeye çağırdıklarını anlattılar.

Samsun'da bulunmalarının işçilerin bir araya gelmesini ve haklarının arkasında durmasını sağlamak amacıyla olduğunu söyleyen dernek temsilcilerine göre bu çok haklı ve sade bir gerekçe. Başkan Mustafa Akyol, işçilerin ne kadar büyük bir güç oluşturduklarının farkında olmadıklarını söylüyor ve her şeyden önce işçilere birlik olduklarında nasıl büyük bir güç olacaklarını hissettirmeyi amaçladıklarını vurguluyor. Dernek yöneticilerinden Mehmet Adıgüzel, işçileri bölün dar grupçu anlayışlardan kurtulmak gerektiğini söylerken, sendikaları "yön örgütleri" haline getiren partilerden yakındı. Adıgüzel "işçilerin kendilerinin yönettiği yapılara ihtiyaç var. Bu derneğin işlevi böyle bir görevi yerine getirmektir. Bu dernek, kendisini sendikaların yerine ya da karşısına koymuyor. Tam tersine sendikaların kendi işlevlerini yerine getirme konusunda zorlayıcı işlev görecektir" diye konuştu.

Dernek temsilcilerine yönelttiğimiz bazı sorular ve verdikleri yanıtlar şöyle:

İşçilerin birleşememesinin yanı sıra kriz de gündemde uzun süredir… Türkiye ölçeğinde bu tablonun sonuçları nedir?

Mustafa: İnşaat işçisi, mermer ustasıyım ben… Bu sektörden söz edeyim size… İşsizlik konusunda krizden en çok etkilenen, inşaat sektörüdür. İstanbul’da büyük şantiyelerin çoğu hayalet şehre dönmüş durumda, çalışmıyor. İşçilerin bütün haklarını gasp ederek toplu işten çıkarmalar başladı. İşçilerin ücretlerini ödemiyorlar, sigortalarını yatırmıyorlar, tazminatlarını ödemiyorlar. Krizin faturası her zaman olduğu gibi yine işçiye kesiliyor. Patronlar her sıkıştığında önce işçiye bedel ödetmeyi düşünür.

İşçilerin çalışma şartları zaten kötüydü. Modern kölelik diyoruz ya, köleler bizden iyiydi. Şu anda biz onlardan daha kötü durumdayız, yarın aç kalma diye bir derdimiz var. Kirasını ödeyemeyen, intihar eden işçi arkadaşlarımız var. Geçen ay iki arkadaşımız intihar etti kredilerini ödeyemediği için… Çok sıkıntılarımız var. Bunlar gittikçe artıyor. İşçiler birleşip bu kıyımlara toplu olarak tepki göstermedikçe bu böyle gidecek. Bu kriz atlatılsa da atlatılmasa da biz birlikte olmazsak haklarımız gasp edilmeye devam edecek. Biz asgari ücret değil, çok daha fazla şey istiyoruz. İnsanca yaşama dair her şeyi istiyoruz, çünkü her şeyi biz hak ediyoruz. Yaşadığımız toprakları biz var ediyoruz.

Sahip oldukları servet, bizden çaldıklarıdır diyorsunuz…

Evet… Valinin oturduğu konağı biz yaptık, bizi yönettikleri Meclisi biz yaptık; Saray var, onu da biz yaptık. Ama, hiçbirine girme ve söz hakkımız yok. Çünkü, yasaları onlar yapıyor.

Sizin mesleğiniz nedir?

Mehmet Adıgüzel: Ben emekliyim, asansörcüyüm. Dernek yönetimindeki herkes bizim gibi birer işçi… İnşaat, market, atık kağıt işçileri… Çeşitli sektörlerden işçi arkadaşlarımız var.

Mustafa: Ve ülkedeki bütün işçiler bizim üyemizdir. Ankara’da işçi arkadaşlarımızın hakkı gasp edilince bizi aradılar, birlikte eylemimizi yaptık, haklarını aldılar. İşçilerin bize üye olup olmaması umurumuzda bile değil. Bu derneğe ve haklarına sahip çıkmak isteyen herkes bizim üyemizdir.

Derneğin Karadeniz bölge temsilcisi kimdir?

Ben Muhterem Zengin… İnşaat işçisiyim. Samsun’da en son 2008’de çalıştım, şu anda da olduğu gibi hep il dışında çalışmak zorunda kaldım. Ailem Samsun’da köyde…

Uzun süreler aileni göremiyorsun. Mutlu aile tablosu sence nedir?

Muhterem: Anne, baba ve çocuklar… Ben o tablonun eksik parçasıyım. Önemli anların fotoğrafları… Bana yollanan fotoğraflara bakıyorum, aile fotoğraflarımızın hiçbirinde ben yokum. Mutluluğun resmi henüz çizilememiş. Fabrika işçisi sabah işe gider, akşam evine gelir ama inşaat işçisi böyle değil. 81 ili geziyoruz biz… Göçmen kuşlar gibiyiz. Yerimiz yurdumuz yok. 15 yıldır inşaat işçisiyim.

Bu sürede kaybettiğin arkadaşların oldu mu?

Muhterem: Olmaz mı? Mesela Kağıthane’de bir firmada çalışırken 18 yaşında arkadaşım öldü, duvar yıkıldı üstüne. Ben de çocuktum o zaman… Yaşımız tutmadığından şantiye şefleri gelecek diye kalıpların arkasına saklarlardı bizi. Sigorta yapılmasın diye…

'BU GAZETENİN ÜZERİNE ÖRTÜLMESİNİ İSTEMİYORSAN OKU'

2012’ye kadar işçi örgütlenmesinden hiç haberim yoktu. Giresun’da bir şantiyede 15-20 gün alacaklarımızı alamayınca şantiyenin duvarına “bu iş yerinde grev var” yazdım. Polis geldi, şantiye şefi bizi dışarı atmaya çalıştı. Mustafa ağabey devreye girdi. Şantiye şefinin dediği cümle şuydu: “Biz devletiz!” Devlet siz değil biziz, biz yoksak devlet olmaz. Oturduğun evi ben yaptım, yürüdüğün yolu ben yaptım, şatoların, villaların hepsinde benim emeğim var. Sen nasıl devletsin?

"Üzerine örtülmesini istemiyorsan oku.” Gazetemizin kapağına bu uyarı cümlesini önerdim, çünkü iş cinayetlerinde ölen işçilerin üstünü gazeteyle örterler. İşçiler okursa ve örgütlenirse ölmeyecek. Şantiyeleri gezip “Sen de ölmek istemiyorsan örgütlen.” diyeceğiz işçilere… Hepimize kolay gelsin, çok teşekkürler…