Elektronik ticaret tekeli Amazon'un Türkiye pazarına girişi erteleniyor

ABD'li e-ticaret tekeli Amazon'un Türkiye pazarına giriş tarihinin ertelendiği ifade edildi. Şirketin Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizden dolayı endişe duyduğu, 'iPhone'ların balyozla kırıldığı bir dönemde Türkiye'ye girmek doğru değil' düşüncesinin hakim olduğunu vurgulandı.

ABD'li e-ticaret tekeli Amazon'un Türkiye pazarına giriş tarihinin ertelendiği ifade edildi.

Hürriyet yazarı Jale Özgentürk, şirketin Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizden dolayı endişe duyduğunu, "iPhone'ların balyozla kırıldığı bir dönemde Türkiye'ye girmek doğru değil" düşüncesinin hakim olduğunu aktardı.

Özgentürk, "İş dünyasında mektup umudu" başlığıyla yayımlanan yazısında, e-ticaret tekelleri olan Alibaba, Amazon ve eBay'in bir süredir Türkiye'de operasyon için hazırlık yaptığını aktardı.

"Bu şirketlerden Amazon, hazirandan beri Türkiye operasyonunu başlatmak için teknik hazırlıklarını sürdürüyor" diyen Özgentürk, "İstanbul Levent'te ofisini de açan Amazon'un en son bayramdan sonra operasyona başlayacağı belirtiliyordu. Hatta tarih de 28 Ağustos olarak belirlenmişti" ifadesini kullandı.

"Ciddi markalarla anlaşmalarını tamamlayan Amazon, test çalışmalarını bir süredir sürdürüyordu" hatırlatmasında bulunan Özgentürk, şöyle devam etti:

"Amazon'un bayram sonrasında satışlara başlaması beklenirken operasyonun bir süre daha ertelendiğini öğrendim. Aldığım bilgilere göre Amazon eylül sonu ya da ekim ayında start verecek. Nedenine gelince.. Uzun süredir teknolojik olarak hazırlıklarını tamamlayan Amazon'un endişesi bu kez farklı. ABD ile yaşanan kriz, iPhone'ların balyozlarla kırıldığı, Amerikan markalarına karşı toplumdaki tepkilerin arttığı bir dönemde Türkiye'ye girmenin doğru olmayacağı düşünülüyor."