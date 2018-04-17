Elektrik dağıtımında borçlar dağ gibi

Döviz kredisi kullanmayı tercih eden şirketler kur farkı zararını da devletin karşılamasını bekliyor.

Elektrik üretim ve dağıtım alanlarında özelleştirmeler sırasında ödenen satın alma bedelleri de dahil olmak üzere şirketler 50 milyar doların üzerinde borçlanmıştı. Elektrik dağıtım şirketlerinin güncel borcunun 7 milyar dolar civarında olduğu, kur artışıyla birlikte büyük zararların ortaya çıktığı öne sürüldü. Elektrik dağıtım şirketleri tarifeler üzerinden sağlanan garantili geliri yeterli bulmuyor, yatırımları döviz kredisiyle yapmış olmanın maliyetini de devletin karşılamasını bekliyor.

Habertürk’te yer alan habere göre Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, mümkün olduğunca döviz riskinden arındırılmış bir enerji piyasası oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, “Sektörün bankalara 7 milyar dolar yükümlülüğü var. Kurdaki 10 kuruşluk bir yükseliş, borcumuzun 700 milyon lira artması anlamına geliyor” dedi. Çeçen, mevcut gelir, tarife modelinin detaylarına değinmeden yapılan yatırımları 10 yılda geri alabildikleri için döviz kredisi kullandıklarını söyledi.

Haberde şirketlerin TL gelire sahip olduğu, kur nedeniyle yaşanan zarardan ötürü yatırım yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandıkları da vurgulandı.

Elektrik dağıtım özelleştirmelerinde şirketlere belli bir geliri garanti eden bir tarife modeli oluşturulmuştu. Faaliyetlerinden zarar etmesi mümkün olmayan şirketlerin, elektrik faturası tahsilatından elde ettikleri nakitlere de güvenerek döviz bazında borçlanmayı tercih ettiği, önceki dönemlerde bu şekilde finansman geliri elde ettikleri de tahmin ediliyor.