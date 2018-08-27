Ekonomiye ‘güven’ azaldı

TÜİK’in güven endeksi anketlerine göre özellikle perakende ve inşaatta gelecek döneme duyulan güvende önemli azalma oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde gelecek döneme duyulan güvenin azaldığı dikkat çekiyor.

TÜİK endeksine göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 91,9 iken, Ağustos ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 88 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,9, yüzde 4 ve yüzde 5,5 azaldı.

PERAKENDEDE GELECEĞE GÜVEN AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında yüzde 4 oranında azalarak 93,4 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 13,2 azalırken, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 0,8 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİNDE YÜKSEK ORANLI GERİLEME

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,1 iken, Ağustos ayında yüzde 10,7 oranında azalarak 68,8 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 8,3 azaldı.