Ekonomiye duyulan güven 2009'dan bu yana en düşük düzeyde

TÜİK verilerine göre 'Ekonomik Güven Endeksi' 83,9'a gerileyerek Mart 2009'dan bu yana en düşük değeri aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin "Ekonomik Güven Endeksi" raporunu açıkladı. Endeks değeri 83,9 ile Mart 2009'dan bu yana en düşük değeri aldı.

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9 düşüşle 83,9'a gerileyerek Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Yılbaşından bu yana düşüş eğiliminde olan endeks sadece Temmuz'da 92,2'ye yükselmişti.

TÜİK açıklamasında, ekonomik güven endeksindeki düşüşün sektörel güven endekslerindeki düşüşten kaynaklandığı belirtildi. Hizmet, perakende, inşaat ve imalat sanayi güven endekslerinde de gerileme görülmüştü.

Ekonomik güven endeksi, Ocak 2018'de yüzde 10 artarak 104,9 ile beş ayın en yüksek değerini almıştı.

Ekonomik güven endeksi, büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.