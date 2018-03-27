Ekonomik güven geriliyor

Yılın ilk üç ayında ekonomik güven geriledi. Tüketici yani emekçilerin ekonomiye dönük güveni zayıf seyrederken inşaat sektörü güven endeksi 2017 seviyesinin altına inmiş durumda.

TÜİK, 2018 yılı Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomiye duyulan güvenin 2018 yılının ilk üç ayında gerilediği görülüyor. Ocak ayında 104,9 ile yüksek seviyede bulunan endeks, Şubat ayında 103’e, Mart ayında ise 100,2’ye geriledi. Ekonomik güvendeki gerilemenin TL’nin hızlı değer kaybı, enflasyon ve faizlerdeki artış gibi parasal gelişmelerin yarattığı belirsizliklerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Alt endekslere bakıldığında esas olarak emekçilerin ekonomiyi dönük güvenini yansıtan “tüketici güven endeksi”, 68,6 olan 2017 ortalama düzeyinin üzerinde olmasına rağmen, son üç ayda düzenli olarak gerileyerek 71,3’e indi. Reel kesim ve perakende ticaret endeksleri hala 100’ün üzerinde olmakla birlikte benzer şekilde gerilerken hizmet sektörü güven endeksi 100’ün altına indi. En hızlı düşüşün görüldüğü inşaat sektörü güven endeksi, 2017 ortalama değerinin altına inerek 78,9’a geriledi. Reel kesim güven endeksinin yüksek seyrinde geçen yılın KGF düzenlemelerine ek olarak bu yıl ihracat artışının etkili olduğu görülüyor. İnşaat sektöründeki hızlı düşüşte ise geçen yılın teşviklerinin etkisinin bitmiş olması ve konut kredisi faizlerindeki artışla konut satışlarında yaşanan daralma etkili.

NASIL HESAPLANIYOR?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Tüketici, imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Ekonomik güven endeksinin 100’ün üzerinde olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’ün altında olması ise kötümserliği ifade ediyor. Ancak ağırlıklı anketler ve öznel değerlendirmelerden oluşan bir endeks olarak eğilimleri yansıtıyor, yanılma payı barındırıyor.