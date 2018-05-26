Ekonomi Bakanı'ndan pembe tablo: Kur 10 gün içinde düşecek, ekonomi yüzde 7,5 büyüyecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, kurdaki yükselişin spekülatif olduğunu, 10 gün içinde her şeyin geçeceğini söyledi. Zeybekçi, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,5 büyüyeceğini de öne sürdü.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi kurla ilgili bir spekülasyon yaşandığını iddia ederek "Onun için bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz yaklaşık bir 10 gün diyelim ona. Bu haftasonu ve ondan sonraki dahil olmak üzere rahatladığımızı inşallah hep beraber göreceğiz" dedi.

Denizli Sanayi Odası'nda yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, "enteresan günler"den geçtiklerini söyledi. İçinden geçilen döneme "Gezi olayları" ile başlayan, "17-25 Aralık süreciyle" devam eden günlere benzeten Zeybekçi "Bakın o günlerden bugüne Türkiye'nin büyüme rakamlarını ve performanslarını sizler, benden çok daha iyi biliyorsunuz. Çukur terörünü başaramayınca 15 Temmuz. Elhamdülillah hepsi geride kaldı" dedi.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 7,5 BÜYÜME İDDİASI

2018 ilk çeyrek GSYH büyüme rakamının Haziran'da açıklanacağını hatırlatan Zeybekci, "Türkiye, 2018 yılı birinci çeyreğinde yüzde 7,5 civarında bir büyümeyi yakalamış olacak. 'Türkiye her ay ihracat rekoru kıracak' demiştik. Geçen sene bu günler 145-146 milyar dolar ihracat, bir yıl sonra 162,5 milyar dolar olacak Mayıs sonu itibarıyla" dedi. Turizm gelirlerinde de 30 milyar doların aşılacağına dikkat çeken Zeybekçi, 2017 yılında 460 milyar dolar olan ticaret hacminin 2018 yılında 500 milyar doları geçeceğini söyledi. Zeybekçi, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 88-89 olacağını iddia etti. Zeybekçi yılsonu ihracat beklentisini de 173 milyar dolar olarak açıkladı.

Türkiye'nin kısa vadeli borç stokunun 200 milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Zeybekçi, Merkez Bankası rezervleri ve döviz tevdiat hesapları toplamının 290 milyar dolar olduğuna vurgu yaptı. Zeybekci, Türkiye'nin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmekle ilgili asla problemi olmadığını öne sürdü. Yaptığı hesaplamaya ihracatçıların alacaklarını ve özel sektörün yurtdışı varlıklarını dahil etmediğini belirten Zeybekçi, "Böyle bir ortamda arkadaşlar kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor. Onun için bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz yaklaşık olarak bir 10 gün diyelim ona. Bu hafta sonu ve ondan sonraki dahil olmak üzere rahatladığımızı inşallah hep beraber göreceğiz" dedi.

Zeybekçi'nin ilk çeyrek büyümesine ilişkin yüzde 7,5'lik beklentisinde en önemli belirleyenlerden biri sanayi üretiminde görülen yüzde 10'a yaklaşan artış. Ancak geçen hafta açıklanan elektrik tüketim verisiyle sanayi üretim arasında fark olduğu, sanayi üretimdeki büyümenin üretimdeki miktar artışından ziyade kurdaki ve fiyatlardaki artışlara bağlı olarak değer artışından kaynaklandığı öne sürülmüştü. İlk çeyrek büyüme hesaplarına da aynı etkinin taşınabileceğine dikkat çekiliyor.