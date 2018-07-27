Ekmekten sonra şimdi de süte zam geliyor: Yüzde 33 zam öngörülüyor

Ulusal Süt Konseyi bugün Ankara'da toplanacak. Çiğ süt fiyatına yüzde 33 zam gelmesi bekleniyor. Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu bugün çiğ süt fiyatına 50 kuruş zam geleceğini söyledi. Çolakoğlu çiğ sütün fiyatının 2 TL olacağını belirtti.

Ulusal Süt Konseyi bugün Ankara'da toplanıyor. Konsey toplantısı saat 14.00'te başlayacak. Çiğ sütün litre fiyatı şu an 1 lira 53 kuruş. Üreticiler çiğ sütün litre fiyatına 3 yıldır zam gelmediğini zor durumda olduklarını belirtiyorlar.

sozcu.com.tr'de yer alan habere göre konsey toplantısı öncesi açıklama yapan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, sütün fiyatının bugün 2 TL'ye çıkacağını söyledi.

Solakoğlu, “Marketlerdeki süte üç senedir zam geliyor fakat üreticinin sattığı süte zam gelmiyor. Masraflarımız çok arttı. Fiyata 50 kuruş bir zam gelecek. Enflasyon yüksek dayanmakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, süt fiyatlarının artırılması gerektiğini belirterek, “Muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Asıl olması gereken süt fiyatı 2 lira civarıdır” diyor.