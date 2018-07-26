Ekmeğe yüzde 15 zam

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatlarında kilogram başına 5.75 TL’yi geçmeyecek şekilde yüzde 15 civarında artış olacağını açıkladı.
Fiyat artışının yürürlüğe girmesinin bir ayı bulacağını belirten Balcı, illere göre artış oranı farklılık gösterebileceğini, bazı illerde daha düşük oranda artış yaşanabileceğini ancak hiçbir ilde artışın yüzde 15’i, fiyatın da kilogram başına 5.75 TL’yi geçmeyeceğini belirtti.
Reuters’ın görüşlerine başvurduğu iki ekonomist de zammın hayata geçirilmesiyle birlikte enflasyonun 0.3 puan yükseleceğini hesapladı.