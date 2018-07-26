Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da bugün yaptığı açıklamada ekmeğe yüzde 15 zam geldiğini açıkladı. Ekmeğin kilogram fiyatı 5.75 TL oldu. Zamdan önce ekmeğin kilosu 5 TL idi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatlarında kilogram başına 5.75 TL’yi geçmeyecek şekilde yüzde 15 civarında artış olacağını açıkladı.

Fiyat artışının yürürlüğe girmesinin bir ayı bulacağını belirten Balcı, illere göre artış oranı farklılık gösterebileceğini, bazı illerde daha düşük oranda artış yaşanabileceğini ancak hiçbir ilde artışın yüzde 15’i, fiyatın da kilogram başına 5.75 TL’yi geçmeyeceğini belirtti.

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu iki ekonomist de zammın hayata geçirilmesiyle birlikte enflasyonun 0.3 puan yükseleceğini hesapladı.