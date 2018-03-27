Eataly Restoran’da işçi kıyımı!

İtalya merkezli olan ve Türkiye'de Zorlu tarafından işletilen Eataly Restoran’da 28 işçi sendikalı olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı.

"Adil, organik, küçük üreticilerle dayanışma" gibi başlıklarla İtalya'da faaliyet yürüten ve Türkiye'de Zorlu tarafından işletilen Eataly Restoran, ilkeleri arasına işçi düşmanlığını da ekledi.

Eataly Restoran da çalışan işçiler güvenceli ve insanca çalışma koşulları için sendikalı olunca tam 28 işçi işten çıkarıldı.

Dev Turizm İş'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Zincirlikuyu’daki Zorlu Center’da bulunan Eataly; işçileri sendikalı çalışma haklarını kullandıkları için cezalandırıyor. Yaklaşık 200 çalışanı bulunan restoran da çalışma koşulları epey 'Zorlu'. Yol parası yok. Yemekler berbat. Bayramlarda izin haklarını kullanamıyorlar. Haftada 50-51 saat çalıştırıldıkları halde fazla mesai ücretlerini de alamıyorlar! En kötüsü de taleplerini dile getiren işçiler dikkate alınmıyor. Sonuç alamıyorlar!" denildi.

Bu duruma karşı haklarını aramak için sendikalı olan işçilerin 28'i işten çıkarıldı.

İşçiler bu duruma tepki göstermek için 28 Mart Cumartesi günü Zorlu Center Giriş Kapısı önünde bir eylem yapacak.