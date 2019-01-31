DYO işçileri kıdem tazminatlarını alamıyor

Yaşar Holding'e bağlı boya firması DYO'da 'kriz' ve 'ekonomik daralma' bahaneleriyle işten çıkarılan işçilere kıdem tazminatları ödenmiyor.

İzmir'de Yaşar Holding'e bağlı boya firması DYO'da işten atılan işçilere, kıdem tazminatları ödenmiyor.

Yaşar Holding, 2018'in sonbahar aylarında çok sayıda işçiyi "kriz" ve "ekonomik daralma" gibi bahanelere işten çıkarmıştı.

Edinilen bilgiye göre, çok sayıda işçiyi kriz bahanesiyle işten çıkaran DYO, bu yolla hem çalışanlara gözdağı verdi hem de dava süresince kıdem tazminatlarını ödemeyeceğini duyurdu. Ayrıca bundan sonra işten çıkarılacaklara da aynı sürecin işletileceği öğrenildi.

Öte yandan DYO yetkilileri, yasal süreci uzatabilmek ve zaman kazanmak için yargılamanın görüldüğü mahkemeden ek süre talep ederek, işçileri mağdur etmeyi sürdürüyor.