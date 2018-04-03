Dünya Bankası’ndan uzun vadeli, Bloomberg’den kısa vadeli risk uyarısı

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Türkiye’de büyümenin 2018-2019’da yüzde 4-5 civarında ılımlı olarak gerçekleşmesini beklediklerini ancak sonrası için büyümeyi sürdürmenin zor olduğunu söyledi. Bloomberg’de yayımlanan bir makaledeyse Türkiye ekonomisinin ‘aşırı ısındığı’na dikkat çekildi.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt, Türkiye’de büyümenin 4-5 yıl ılımlı olarak gerçekleşmesini beklediklerini ancak sonrası için büyümeyi sürdürmenin zor olduğunu söyledi.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt “2018-2019 yıllarında Türkiye'de büyümenin yüzde 4-5 arasında ılımlı bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi. Ancak Türk şirketlerinin verimlilik konusunda daha aktif olmaları ve gömülü teknolojide daha iyi iş çıkarmaları gerektiğini belirten Zutt, aksi durumda büyümeyi sürdürmenin mümkün olmadığını söyledi.

Dünya’nın haberine göre, Türkiye'nin 2017 yılında yüksek büyüme elde ettiğini söyleyen Zutt, “2018-2019 yıllarında Türkiye'de büyümenin yüzde 4-5 arasında ılımlı bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye'nin 2017'nin üçüncü çeyreğinde gösterdiği büyümeye değinen Zutt, “Ancak Türk firmaları, verimlilik konusunda aktif olmazsa bu seviyedeki büyümeyi sürdüremez. Türk şirketleri, Avrupa ve küresel değer zinciriyle iyi bir şekilde bütünleştiler ancak değer zincirinin en kârlı kısmının üzerinde çalışmıyorlar. İleriye dönük olarak, Türk şirketlerinin, daha yüksek fiyatlar talep eden ürün ve servislerin inovasyonunda, bu ürün ve servislerde daha fazla gömülü teknoloji sağlamada daha iyi iş çıkarmaları gerekiyor” dedi.

Zutt, "Türkiye'nin büyümesinin çoğu Avrupa ile gerçekleştirdiği işlerden kaynaklanıyor" dedi.

ERDOĞAN’A KÖTÜ HABER

Bloomberg’de bugün yayımlanan Constantin Courcoulas ve Aslı Kantemir imzalı yazıdaysa Türkiye ekonomisinin kısa vadeli risklerine dikkat çekilerek “Türkiye ekonomisi aşırı ısınıyor” denildi.

Geçen yıl yüzde 7,4 büyüyen ekonomide Türk lirasının değer kaybetmesi, çift haneli enflasyon oranları ve ekonomik çıktının yaklaşık yüzde 40’ına denk gelen dış borçlara işaret edilen yazıda, “Gelecek yıl yapılacak seçimde etkili tek adam iktidarına resmiyet kazandırmak peşinde olan Erdoğan’ın” şansını riske atmaması için herhangi bir ekonomik sarsıntıya karşı önlem alması gerektiğine işaret edildi.