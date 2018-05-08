Dünya Bankası: Türkiye bu yıl yüzde 4,7 büyür

Dünya Bankası’nın yayımladığı raporda Türkiye için bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 4,4, 2020'de yüzde 4 büyüme öngörüldü.

Dünya Bankası tarafından yeni yayımlanan Kripto Para Birimleri ve Blok Zinciri: Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncellemesi başlıklı raporda, Türkiye için 2018'de yüzde 4,7, 2019'da yüzde 4,4, 2020'de yüzde 4 büyüme tahmin edildi.

Tüketici fiyatlarının bu yıl yüzde 10,4, gelecek yıl yüzde 9 ve 2020'de yüzde 8,2 olacağı öngörüsünde bulunan bankanın bu yıl için cari denge/GSYH tahmini yüzde -5,7, gelecek yıl yüzde -5,6 ve 2020 yılı yüzde -5,5 şeklinde oluştu.

Net doğrudan yatırımların bu yıl yüzde 1,1, gelecek iki yıl yüzde 1,2 artacağını tahmin eden Dünya Bankası’nın ihracat büyüme tahmini bu yıl yüzde 6,7, gelecek yıl yüzde 5,5 ve 2020’de yüzde 5 oldu.

Dünya Bankası’nın Türkiye için büyüme beklentisi Avrupa Komisyonu tarafından geçen günlerde açıklanan rapordaki beklentiyle aynı oldu.

