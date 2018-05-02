Dövizle borçlanmayı sınırlandıran düzenleme yürürlükte

Merkez Bankası'nın dövizle borçlanmayı sınırlandırın düzenlemesi, kamu-özel işbirliği projeleri ve büyük sermaye gruplarına önemli istisna tanınarak, bugün yürürlüğe girdi.

Döviz geliri olmayan şirketlerin döviz kredi kullanımını engelleyen, döviz geliri olan firmaların döviz kullanımını da belli kurallara bağlayan düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Bankalar ve büyük sermaye gruplarının istekleri doğrultusunda düzenlemede önemli istisnalar tanımlandı.

Merkez Bankası'nın "Sermaye Hareketleri Genelgesi" kapsamında yaptığı yeni düzenlemeye göre döviz geliri olmayan şirketlerin döviz kullanımına izin verilmiyor. Döviz geliri olan şirketlerde ise kredi bakiyesi, yani kullanabileceği kredi tutarı 15 milyon liranın altındaysa kullanılabilecek döviz kredisi tutarı, kredi bakiyesi tutarıyla, son üç yılın döviz gelirlerinin toplamını aşamıyor. Örneğin 10 milyon lira kredi bakiyesi olan, son üç yılın döviz geliri de 10 milyon lira olan bir şirket, en fazla 20 milyon lira karşılığı döviz kredisi kullanılabiliyor.

Merkez Bankası genelgesinde önemli istisnalar da yer alıyor. Döviz geliri şartı aranmayacak yani herhangi bir kısıtlama olmadan döviz kredisi kullanabilecek firmalar arasında “mega projeler” yer alıyor. Aynı zamanda holding bünyesindeki şirketler için de tek tek şirketlerin döviz geliri olup olmaması ya da kredi bakiyesinin yeterliliği şartı aranmıyor. Holding ya da grup toplu olarak değerlendiriliyor. Bu iki istisna, düzenlemeye ilişkin görüşmelerde bankalar ve büyük sermaye grupları tarafından dile getirilmişti.