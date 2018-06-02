Dört şeker fabrikasının satışına onay: Sırada 10 fabrika daha var

Seçim öncesinde dört şeker fabrikasının daha satışı onaylandı. AKP, sıradaki 10 şeker fabrikasını daha satmaya hazırlanıyor.

Hükümetin satışa çıkarttığı 14 şeker fabrikasından dördünün daha satışı onaylandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu Elbistan, Alpullu, Burdur ve Muş şeker fabrikalarının özelleştirilmesine onay verdi. Satışlara ilişkin kararlar dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Elbistan Şeker Fabrikası 297 milyon TL’ye Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Ticaret AŞ’ye, Alpullu Şeker Fabrikası 150 milyon TL’ye Binbirgıda Tarım’a, Burdur Şeker Fabrikası 487 milyon TL’ye Erser Grup-Sterk Grubu ortaklığına, Muş Şeker Fabrikası da 230 milyon 200 bin TL’ye MBD İnşaat- Öz Er-Ka İnşaat Ortak Girişim Grubu’na verildi.

FABRİKALAR BİRER BİRER YANDAŞLARA SATILDI

Büyük tepki çeken özelleştirmelerde fabrikalar parça parça satılırken bünyelerindeki arsalarla birlikte bedelinin çok altına iktidara yakın şirketlere devrediliyor. Daha önce satışı gerçekleştirilen Bor Şeker Fabrikası’nı 336 milyon TL’ye satın alan Doğuş Gıda, 275 milyon TL’ye de Yozgat Şeker Fabrikasını satın aldı. Kırşehir Şeker Fabrikası 330 milyon TL ile Tutgu Gıda’ya satılırken, Kayseri Şeker Fabrikası ise 569 milyon TL’ye Turhal Şeker Fabrikasını satın aldı. Elbistan Şeker Fabrikası, 297 milyon TL bedel ile Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ’nin oldu.

Çorum Şeker Fabrikası ise 528 milyon TL ile Safi Katı Yakıt Şirketi’ne satıldı. Satış kararı henüz Resmi Gazete’de yayımlanmayan Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikaları ise 287 milyon TL ile hükümete yakınlığı ile bilinen Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ’ye satıldı. Bu fabrikaların düşük bedelle satışı tartışmalara konu oldu. Zira, Erzincan Şeker Fabrikası’nın kent merkezinde 641 bin metrekare, Erzurum’un ise 872 bin metrekare arazisinin bulunduğu ve bu arazilerin bedelinin dahi satış rakamlarından fazla olduğu ifade edildi.

KONYA'DAKİNİ TEKSTİL FİRMASI ALDI

Konya’da bulunan Ilgın Şeker Fabrikası da sektör dışı firmalara satılan fabrikalar arasında yer aldı. Fabrikayı 637 milyon TL ile Alteks Tekstil satın aldı. Afyon Şeker Fabrikası da 725 milyon TL’ye Doğuş Gıda’ya satılırken alıcısı çıkmayan Kastamonu Şeker Fabrikası ise daha sonra yeniden ihaleye çıkartılacak.

SIRADA 10 FABRİKA DAHA VAR

Toplam 24 şeker fabrikasından 14’ünün satışına dönük kararın ardından 10 şeker fabrikası da sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Cumhuriyet döneminin en büyük kazanımlarından biri olarak gösterilen ve sağlıklı şeker tüketimini sağlayan, özelleştirme kapsamına alınmayı bekleyen fabrikalar arasında Ankara Şeker Fabrikası, Eskişehir Şeker Fabrikası, Kars’ın tek fabrikası olan Kars Şeker Fabrikası da yer alıyor.

MİLYONLARCA LİRA ZARAR

Şeker-İş Sendikası 2012 yılındaki özelleştirmelerde oluşan fiyatlar üzerinden yaptığı hesaplamaya göre bu 4 fabrikanın ucuza satılmasından dolayı devletin toplamda 415 milyon 320 bin lira zarar ettiğini bildirdi. Yapılan bu hesaplamaya göre Elbistan 120.4 milyon, Muş 120 milyon, Burdur 119.9 milyon ve Alpullu şeker fabrikası da 55 milyon lira civarında daha ucuz fiyatlara satıldı.

Sendikanın yaptığı hesaplamaya göre, ÖYK’nin satışlarını onayladığı fabrikalardan dolayı kamunun uğradığı zararın 2 milyar 45 milyon lirayı buluyor. Şeker-İş, ucuza satıldığı ve büyük miktarlarda kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle ihalelerin ve ÖYK kararlarının iptali istemiyle her bir satışa dava açtı.