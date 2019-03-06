Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı

Birleşik Metal İş Sendikası'nın sınıf araştırmaları merkezi (BİSAM) 2019 Şubat ayı için dört kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırlarını hesapladı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın sınıf araştırmaları merkezi (BİSAM), 2019 Şubat ayı için açlık ve yoksuluk sınırı dönem raporunu açıkladı.

Rapora göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 965 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 798 TL oldu. Açlık sınırı meyve ve sebze için yüzde 93.12 arttı. Günlük sebze ve meyve harcaması 7.22'en 13.98'e yükseldi. Raporda ayrıca açlık sınırının 16 yılda 4.5 kat arttığı vurgulandı.

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Rapordan satır başları şöyle: