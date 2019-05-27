Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 124, yoksulluk sınırı 6 bin 918 lira!

Türk-İş'in Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 124 liraya yükselerek mevcut net asgari ücreti geçerken, yoksulluk sınırı 6 bin 918 liraya yükseldi.

soL - Haber Merkezi