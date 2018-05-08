Dört kişilik ailenin açlık sınırı 15 yılda dört kat arttı: Bin 698 TL oldu

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 2018 yılı Nisan ayının açlık ve yoksulluk sınırını belirledi. Raporda açlık sınırının 15 yılda dört kat arttığı vurgulandı. 2003'ün Nisan ayında 435 TL olan açlık sınırı 2018'in Nisan ayında bin 698 TL'ye yükseldi.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 2018 yılının Nisan ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcamanın bin 698 TL olduğunu belirledi.

Sendikanın hazırladığı aylık rapora göre Nisan 2018 dönemi için açlık sınırı bin 698 TL, yoksulluk sınırı da 5 bin 872 TL.

BİSAM, Nisan 2018 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 56,59 TL, aylık bin 698 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 14.51, yetişkin bir erkeğin 14.98, 10-18 yaş arası bir çocuğun 16.05, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 11.05 TL.

Nisan 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken harcama tutarları esas alındığında, ürün gruplarının paylarında da değişiklik oldu. Buna göre meyve ve sebze fiyatlarının yapılması gereken harcamalardaki payı yüzde 16.1’den 12.3’e düştü. Süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 37.1’den yüzde 40.9’a yükseldi.

Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 435 TL olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 449 TL, 10-18 yaş bir çocuk için 482 TL, 4-6 yaş bir çocuk için 332 TL oldu. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması bin 698 TL’dir.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN YOKSULLUK SINIRI 5 BİN 872 TL

Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 5 bin 872 TL’dir. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yoksulluk sınırı 559 TL, açlık sınırı 162 TL arttı.

2003 Nisan ayında 435 TL olan açlık sınırı 15 yılda 3,9 kat artarak 2018 Nisan ayında bin 698 TL’ye ulaştı.