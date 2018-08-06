Dolar/TL'nin 5,20'ye ulaşması ne anlama geliyor?

Dolar/TL 5,20'ye, avro/TL de 6'ya yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. TL'nin günlük değer kaybı yüzde 2,5'i buldu. Kur artışı enflasyon ve faiz artışlarını tetikliyor.

ABD-Türkiye geriliminin etkisiyle TL güne Asya piyasalarındaki satışların sonucunda hızlı bir değer kaybıyla başladı. Gün ortasında dolar/TL 5,19'u geçerken, avro/TL de 5,99'u aştı. TL'nin günlük değer kaybı yüzde 2,5'e yaklaştı.

TL 2017 başından bu yana dolar karşısında yüzde 46 değer kaybederken, avro karşısındaki değer kaybı da yüzde 32 oldu.

ENFLASYONA DOĞRUDAN GEÇİYOR

Son yayımlanan Merkez Bankası "Fiyat Gelişmeleri Raporu", tüketici ve üretici fiyatlarındaki artışta en temel belirleyenin "kur geçişkenliği" olduğunu ortaya koyuyor. Üretim ve tüketimdeki ithalat bağımlılığı, dolar ve avro karşısında TL'nin değer kaybının doğrudan fiyatlara yansımasına yol açıyor. 2018 Temmuz ayında üretici fiyat artışı, kur geçişkenliği ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 25'i buldu. Sanayi üretimin hammadde ve ara malı ithalat bağımlılığının yüksekliği, dolar ve avrodaki artışın doğrudan maliyetlere ve fiyatlara yansımasına yol açıyor. Söz konusu yüzde 25'lik artışta henüz elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yansımalar bulunmuyor. Daha önce sübvanse edilen, 1 Ağustos itibariyle geçerli elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarıyla birlikte üretici ve tüketici fiyat artışları daha da yüksek olacak. Kur bu seviyelerde kalırsa Ağustos ayı enflasyonunun tüketici fiyatlarında yüzde 18-20, üretici fiyatlarında da yüzde 28-30 aralığına çıkması olası.

BORÇ STOKUNUN ÇEVRİLMESİ GÜÇLEŞİYOR

TL'nin değer kaybı, hem dış borç stoku hem de özel sektörün döviz bazındaki kredilerinin maliyetini de artırıyor. Yüksek döviz bazındaki stokuna karşılık özel sektör firmalarının gelirleri TL ağırlıklı. Kurdaki her artış borç stokunun çevrilebilmesi, cari açığın finansmanı için dış kaynak girişi sağlamak üzere Merkez Bankası politika faizinin artırılmasını beraberinde getiriyor. Borç stokunun çevrilmesi ya da yeni borçlanmalarda kredi maliyetleri artıyor.

Hem üretimde ithalat bağımlılığı hem de dış kaynak bağımlılığı kur artışlarına yönelik kırılganlığı artırırken aynı zamanda kur artışının zeminini de oluşturuyor.