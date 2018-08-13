Dolar/TL tekrar 7'nin üzerinde

Dolar/TL kuru akşam saatlerinde yeniden 7'yi aştı.
Pazartesi, 13 Ağustos 2018 19:34

Döviz piyasalarındaki artış devam ederken, Dolar/TL tekrar 7'nin üzerine çıktı. 