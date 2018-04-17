Doların avro karşısında değer kaybı sürüyor

Yıl başından bu yana dolar, avro karşısında yüzde 3 değer kaybetti. Kaybın sürmesi bekleniyor.

Avro/dolar paritesi 1,23 seviyelerinde. Yıl başından bu yana doların avra karşısında değer kaybı yüzde 3’e ulaştı. Değer kaybının sürmesi ve avro/dolar paritesinin yıl sonunda 1,28 seviyelerinde olması bekleniyor.

Dünya gazetesinden Evrim Küçük’ün haberine göre geçen hafta ABD ile Rusya arasındaki gerilim, Suriye saldırısına ilişkin beklentiler geçen hafta para birimlerinde sert değer kayıplarına yol açtı. Bu haftaki dalgalanma ve oynaklıklardaysa doların avro karşısındaki değer kaybı etkili oluyor.

Dolar endeksi geçen yıl yüzde 10’a yakın değer kaybettikten sonra bu yılın ilk 3 ayında da yüzde 3’lü gerileme yaşandı.

Doların değer kaybı, Almanya başta olmak üzere Avrupa bölgesi ekonomilerindeki toparlanmaya ve ABD’nin ekonomi ve para politikası tercihlerine dayanıyor.