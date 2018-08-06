Dolardan yeni zirve

Dolar/TL 5,2462 seviyesine çıktı.

Güne rekorla başlayan Dolar/TL, akşam saatlerinde de yükselişe devam etti ve 5,2462 seviyesine ulaştı. Avro/TL ise 6.06 seviyesini görerek rekor tazeledi.

TL hem dolar hem de avro karşısında günlük yüzde 3'ten fazla değer kaybına uğradı.