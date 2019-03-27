Dolara müdahale sürüyor: Swap faizi yüzde 1000'i aştı

TL'deki değer kaybın ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlamasıyla faizler yüzde 750'ye kadar yükseldi. Gecelik swap faizleri yükselmeye devam ederek yüzde 1000'i aştı.

Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi geçen hafta yüzde 24 seviyesindeyken Türk bankaların bu piyasaya TL sağlama eğilimlerini bu hafta sona erdirmesiyle sert yükselişini bugün de sürdürdü.

Dünya'nın haberine göre, Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi dün yüzde 330 seviyesine yükseldi. Bugün de yükseliş devam ederken gecelik vadede yüzde 750, haftalık vadede ise yüzde 150 seviyesi görüldü. Bunun ardından yüzde 1000 seviyesi aşıldı.

Reuters'a dün bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi dört kaynak Londra swap piyasasında TL için ana fonlayıcı konumundaki Türk bankalarının işlemlerini "önümüzdeki günlerde yasal limit olan yüzde 25'in oldukça altında kalacak" şekilde şekillendirdiklerini söylemişti.

Cuma günü dolar/TL 5.84'e tırmandıktan sonra Merkez Bankası örtülü faiz artışı yapmış, art arda açıklamalarla doları düşürmeye çalışmıştı.